Алип "пригрозил" журналисту во время интервью

Новости спорта Футбол
14 марта 17:42
©fc-zenit.ru

Защитник "Зенита" и сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип потроллил во время интервью журналиста "РБ Спорт" Сергея Егорова, передают Vesti.kz.

- Нуралы, судя по соцсетям, складывается впечатление, что ты мастер единоборств и главный UFC-боец в "Зените"...

- Хочешь проверить?!, - ответил Алип.

Алип выступает за "Зенит" с 2022 года. Сначала он был арендован у "Кайрата", затем был выкуплен за два миллиона евро (данные Transfermarkt). Его контракт с российским клубом действует до 30 июня 2025 года.

В нынешнем сезоне российской премьер-лиги (РПЛ) он провел 17 матчей и заработал четыре предупреждения.

Метки:
Алип Нуралы Зенит Казахстанцы за границей Премьер-лига России

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 23:05
Футбол
Бахтиер Зайнутдинов возглавил трансферный рейтинг в Турции: в списке есть Аймбетов
Вчера , 20:07
Футбол
В Греции рассказали о своем "Бензема" и раскрыли тактическую схему на игру с Казахстаном
Вчера , 17:49
Футбол
"Он закроет эту позицию". Адиев видит в капитане "Кайрата" замену Шацкому
Вчера , 16:11
Футбол
Футбольный праздник и эйфория. Чему так радуются в Греции перед матчем с Казахстаном
Вчера , 15:49
Футбол
Вдохновение в Лиге наций и драма в Кубке Казахстана. Как Адиев проводил решающие матчи в карьере
Вчера , 13:35
Футбол
Это сделала только "Астана". Чем отличился казахстанский клуб в еврокубках?
14 марта, 20:38
Футбол
В Европе объявили о трансфере казахстанского нападающего
14 марта, 19:35
Футбол
Лидер "Реала" официально вернулся в сборную
14 марта, 18:00
Футбол
Футбольный клуб в Казахстане могут закрыть
14 марта, 17:42
Футбол
Алип "пригрозил" журналисту во время интервью
© 2008 - 2024 ТОО «EML»