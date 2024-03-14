Защитник "Зенита" и сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип потроллил во время интервью журналиста "РБ Спорт" Сергея Егорова, передают Vesti.kz.

- Нуралы, судя по соцсетям, складывается впечатление, что ты мастер единоборств и главный UFC-боец в "Зените"...

- Хочешь проверить?!, - ответил Алип.

Алип выступает за "Зенит" с 2022 года. Сначала он был арендован у "Кайрата", затем был выкуплен за два миллиона евро (данные Transfermarkt). Его контракт с российским клубом действует до 30 июня 2025 года.

В нынешнем сезоне российской премьер-лиги (РПЛ) он провел 17 матчей и заработал четыре предупреждения.