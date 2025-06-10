"Аль-Наср" решил расстаться со звездой - Роналду нашел ему замену

В "Аль-Насре" наступает эпоха перемен. Саудовский клуб готовится расстаться со своей звездой - Садио Мане, который так и не стал ключевым элементом проекта. По информации Fichajes, уже известно, кто должен занять его место - и это не просто решение менеджмента, а личная инициатива Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

Португалец, нацеленный на победы и титулы в новом сезоне, выдвинул четкое условие для продления контракта с "Аль-Насром": он хочет видеть в команде вингера "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо. Этот шаг - не просто каприз звезды, а стратегический запрос.

С провалом попытки подписать Луиса Диаса из "Ливерпуля", саудовский клуб перенаправил все усилия на 20-летнего аргентинца.

Гарначо с юных лет не скрывал, что Роналду - его кумир. Эмоциональная связь между ними может сыграть решающую роль в переговорах. Для "Аль-Насра" подписание такого таланта - это не просто замена Мане, а шанс вдохнуть новую жизнь в атакующую линию.

Молодость, харизма, дриблинг и самое главное, огромный потенциал - у аргентинца есть все, чтобы стать новым лицом клуба.



Тем временем в "Манчестер Юнайтед" грядут перемены. Новый главный тренер Рубен Аморим пересматривает состав, и хотя у Гарначо контракт до 2026 года, англичане готовы выслушать предложения - особенно если речь пойдет о весомой сумме, способной помочь с другими трансферами.

На фоне этих событий "Аль-Наср", обладающий мощными финансовыми возможностями, может стать главным героем летнего окна. А для Роналду это - шанс завершить карьеру с еще одной мощной связкой на поле.

Криштиану Роналду нашли новую роль в сборной Португалии

Ранее 40-летний Криштиану Роналду дал понять, что завершить карьеру его может заставить лишь одна причина.

33-летний Мане выступает за "Аль-Наср" с августа 2023 года. В прошедшем сезоне сенегалец провел за клуб 47 матчей, забил 18 мячей и отдал 14 голевых передач во всех турнирах.