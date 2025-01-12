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"Актобе" гарантировал себе подушку безопасности в еврокубках

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Футбольный клуб "Актобе" в этом сезоне выступит в Лиге Европы, а также гарантировал себе подушку безопасности, передают Vesti.kz.

Как информирует телеграм-канал Серый CARDINAL, казахстанский клуб стартует с первого квалифицированного раунда, где ему будет противостоять один из крепких клубов Восточной Европы или Скандинавии.

"Однако плюс этого турнира в том, что даже в случае поражения, команда спускается во второй отборочный раунд Лиги конференций, а не вылетает из еврокубков. Так называемая подушка безопасности. Такую опцию дает победа в Кубке Казахстана по футболу-2024, которая теперь ценна вдвойне.

Ну и отдельное спасибо надо сказать ФК "Астана", чьи выходы в группу ЛК позволяли нашей стране удерживать позиции в таблице коэффициентов УЕФА", - пишет источник.

Напомним, "Актобе" занял третье место в КПЛ-2024. В межсезонье состав "красно-белых" покинули хорватский защитник Матео Барач, аргентинский полузащитник Леонель Струмия, белорусский хавбек Дмитрий Бессмертный, казахстанский вратарь Игорь Шацкий и эквадорский легионер Хосе Франсиско Севальос Энрикес.

Трансферные новости в КПЛ можно отслеживать по этой ссылке.

"Актобе" увел топового вратаря у европейского клуба

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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