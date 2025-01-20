Больше 20 матчей на выбор! Расписание ТВ-трансляций Лиги чемпионов и Лиги Европы на этой неделе

Почти шесть недель футбольные болельщики скучали по еврокубковым баталиям. И вот, наконец, перерыв завершается. Уже на этой неделе зрителей ждет большое количество матчей в рамках седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, какие матчи казахстанцы смогут посмотреть в прямом эфире по ТВ.

Мы уже поведали вам про особенности нового формата проведения еврокубков. К примеру, впервые за 57 лет матчи Лиги чемпионов пройдут в январе. И еще никогда в истории в этот месяц не проходило так много еврокубковых игр. По сути, мы станем свидетелями исторического события!





Вторник, 21 января. Семь матчей в эфире, ЛЧ и ЛЕ

Уже завтра, 21 января, на казахстанских телеканалах можно будет посмотреть семь матчей в прямом эфире. В сетке телеканала Qazsport будет игра Лиги Европы между "Галатасараем" и киевским "Динамо" (трансляция начнется в 20:50), а также матчи Лиги чемпионов "Монако" - "Астон Вилла" (22:35) и "Бенфика" - "Барселона" (00:50).

Две трансляции ждут любителей футбола на телеканале Q League. Это матчи Лиги чемпионов "Аталанта" - "Штурм" (22:30) и "Брюгге" - "Ювентус" (00:45).

На телеканале Q Arena покажут матч Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Лилль" (00:45), а на Qazaqstan - еще одну встречу турнира между "Атлетико" и "Байером" (00:50).





Среда, 22 января. Семь матчей в эфире, ЛЧ и ЛЕ

Примерно такая же богатая программа ждет телезрителей и вечером-ночью в среду. На Qazsport покажут игру Лиги Европы "Бешикташ" - "Атлетик" (20:30), а затем две встречи Лиги чемпионов: "РБ Лейпциг" - "Спортинг" (22:35) и ПСЖ - "Манчестер Сити" (00:50).

На Q League запланированы две трансляции с матчами Лиги чемпионов: "Шахтер Донецк" - "Брест" (22:30) и "Арсенал" - "Динамо Загреб" (00:45).

Встречу "Фейеноорд" - "Бавария" вам предложит телеканал Q Arena (00:45), а на Qazaqstan можно будет посмотреть игру "Реал Мадрид" - "РБ Зальцбург" (00:50).





Четверг, 23 января. Семь матчей ЛЕ в эфире

В этот день болельщиков ждут только матчи в рамках Лиги Европы. На Qazsport будут две трансляции: "Порту" - "Олимпиакос" (22:35) и "Манчестер Юнайтед" - "Рейнджерс" (сначала на сайте, а в эфир зайдут с начала второго тайма - в 01:30).

Две игры покажет телеканал Q League. Это противостояния "Хоффенхайм" - "Тоттенхэм" (22:35) и РФШ - "Аякс" (00:50).

Столько же матчей вас ждут на телеканале Q Arena: "АЗ Алкмаар" - "Рома" (22:35) и "Юнион" - "Брага" (00:50).

Еще одну ночную игру покажет телеканал Qazaqstan. Это будет матч между "Лацио" и "Реалом Сосьедад" (00:50).



Как видите, на этой неделе казахстанские телеканалы покажут 21 еврокубковых матчей в прямом эфире (по семь во вторник, среду и четверг). Среди них 12 игр Лиги чемпионов и девять встреч Лиги Европы.

Восемь трансляций будет на Qazsport, шесть - на Q League, четыре на Q Arena, три - на Qazaqstan.

С нетерпением ждем матчей! И заранее всем приятного просмотра!