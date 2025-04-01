Вернувшийся в стан родного "Шахтера" голкипер Игорь Шацкий поделился впечатлениями от работы с чешским специалистом Иржи Ярошиком. Бывший игрок московского ЦСКА и лондонского "Челси" приехал работать в Караганду в конце прошлого года, сообщают Vesti.kz.

"Иржи играл под руководством разных известных тренеров и многое от них взял. У него есть психология победителя и своя харизма. Плюс он проводит интересный тренировочный процесс и пытается вселить в нас свою уверенность", - рассказал Шацкий Legalbet.kz.

Напомним, что "Шахтер" впервые в истории будет представлен в первой лиге Казахстана. Стартовый тур чемпионата пройдет на следующей неделе, 9-10 апреля. "Шахтер" на выезде сыграет с "Туркестаном".

Отметим, что 35-летний Шацкий принял неожиданное решение вернуться в родной клуб, который вылетел из высшего дивизиона страны. Ввиду этого опытный голкипер потерял место в составе сборной Казахстана.