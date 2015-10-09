Повторит путь Кенжебека? Воспитанник "Кайрата" заинтересовал клубы КПЛ

Нападающий молодежной сборной Казахстана Сэйф Попов еще пару лет назад входил в число самых перспективных воспитанников "Кайрата", однако затем покинул алматинский клуб. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как сезон в "Алтае" помог ему вновь заявить о себе.

Фамилия нападающего сверкнула в рамках КПЛ и "Кайрата" еще в 2023-м году. Тогда команду возглавлял Кирилл Кекер и количество воспитанников в составе было крайне высоким.

Параллельно Сэйф отлично проявлял себя в первой лиге за "Кайрат-Жастар", в сезоне-2023 он оформил девять голов и шесть ассистов в 20 матчах. За основную команду он сыграл семь матчей, зачастую появляясь со скамейки запасных.

Однако, в 2024-м ожидаемого дальнейшего роста не случилось, Кекер покинул пост главного тренера "Кайрата", сам форвард в середине года перебрался в "Хан Тенгри".

В этом году Попов окончательно покинул комфортный Алматы и перебрался в "Алтай", где его ждал Вахид Масудов. Опытный специалист отлично знаком с молодежью "Кайрата" и котировал в том числе Попова, туда же перешли Жаннур Кукеев и Ибрагим Дадаев также прошедшие через академию алматинского клуба.

Первую часть сезона Попов в плане результативности молчал, но во второй половине выдал качественный отрезок, забив шесть голов. Показательно, что определенное преображение со стороны игрока заметили и в молодежной сборной Казахстана. Попов выходил на замену в матчах с Андоррой и Англией в отборочных матчах к ЧЕ.

Да, пока это нельзя назвать полноценной трансформацией, но внутри "Кайрата" всегда говорили о Попове, как о вингере/нападающим с отличными данными. Сезон с Масудовым в "Алтае" позволил игроку окрепнуть ментально, а дальше уже все зависит от игрока. Потенциально, Попов способен заиграть даже на уровне сборной Казахстана. Тот же пример Галымжана Кенжебека, который еще полтора года был без клуба и находился в отчаянном положении показывает, как в футболе можно стремительно все изменить.

В случае с Поповым данные для следующего шага уже есть, крепкий сезон в первой лиге, возраст (всего 21 год) и хорошие данные для игрока атаки позволяют ему рассчитывать на предложение из КПЛ. Уже сейчас к нападающему есть интерес со стороны клубов среднего звена из высшего дивизиона.

Фото: ФК "Кайрат"©