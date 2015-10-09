Казахстанский клуб нацелился на чемпиона Узбекистана: названо имя тренера

Стало известно об интересе казахстанского клуба к одному из иностранных тренеров, передают Vesti.kz.

По информации международного журналиста Александра Троицкого, им является таджикистанский тренер ферганского "Нефтчи" Виталий Левченко.

Левченко в прошедшем сезоне привёл ферганский клуб к чемпионству впервые за 24 года и стал вторым тренером после Юрия Саркисяна, кому это удалось. До этого он брал чемпионство Таджикистана с душанбинским "Истиклолом".

Контракт специалиста с "Нефтчи" истекает через несколько дней.

В тренерской карьере Левченко были ещё таджикистанские "Худжанд", "Баркчи", молодёжные сборные Таджикистана и Украины, а также украинские "Еднисть", "Десна" и "Княжа.