Казахстанский клуб нацелился на чемпиона Узбекистана: названо имя тренера

Стало известно об интересе казахстанского клуба к одному из иностранных тренеров, передают Vesti.kz.
По информации международного журналиста Александра Троицкого, им является таджикистанский тренер ферганского "Нефтчи" Виталий Левченко.
Левченко в прошедшем сезоне привёл ферганский клуб к чемпионству впервые за 24 года и стал вторым тренером после Юрия Саркисяна, кому это удалось. До этого он брал чемпионство Таджикистана с душанбинским "Истиклолом".
Контракт специалиста с "Нефтчи" истекает через несколько дней.
В тренерской карьере Левченко были ещё таджикистанские "Худжанд", "Баркчи", молодёжные сборные Таджикистана и Украины, а также украинские "Еднисть", "Десна" и "Княжа.
