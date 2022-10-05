Экс-полузащитник сборной Казахстана завершит карьеру в конце сезона

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Сегодня 16:20
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Лидер и капитан кызылординского "Кайсара" Максат Байжанов планирует завершить карьеру после окончания текущего сезона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В первой лиге-2022 38-летний Байжанов сыграл 18 матчей, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.

За родной "Кайсар" он проводит уже 11-й сезон. Также Байжанов выступал за "Иртыш", "Локомотив" ("Астану"), "Атырау", "Актобе", "Жетысу" и "Шахтер".

За сборную Казахстана, в составе которой дебютировал в 2005 году, сыграл 30 матчей и забил один гол.

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Метки:
Кайсар ФК КПЛ Сборная РК по футболу

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