"Просто фантастика". Плющенко восхитился выступлением Шайдорова на ЧМ-2025

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высоко оценил выступление казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова на чемпионате мира в Бостоне (США), сообщают Vesti.kz.

Легендарный спортсмен отметил технику, артистизм и уверенность, с которыми Шайдоров исполнил свою короткую программу.

"Блестящая техника прыжков, конечно. Просто фантастика - какие легкие, воздушные прыжки. Четверной лутц, тройной тулуп - блестяще просто. Вход в четверной тулуп - фантастика, изумительно. Ну, банально на тройном акселе (на приземлении фигурист коснулся рукой льда. - прим. ред)… Ну, банальная история… На самом деле это сенсация этого сезона. А Леша Урманов (тренер Шайдорова) молодец. Хорошая работа", - сказал Плющенко.

Казахстанский фигурист продемонстрировал выдающееся катание, набрав 94,77 балла и заняв промежуточное третье место в соревнованиях.

Лидером после короткой программы стал американец Илья Малинин, который установил впечатляющий результат - 110,41 балла. На втором месте расположился представитель Японии Юма Кагияма, набравший 107,09 балла.

Произвольная программа, которая определит окончательное распределение наград, пройдет в ночь на 30 марта.