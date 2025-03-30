Неожиданное серебро: Шайдоров прокомментировал триумф

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров поделился эмоциями после завоевания серебряной медали на чемпионате мира-2025 в Бостоне, передают Vesti.kz.

По итогам короткой и произвольной программ он набрал 287,47 балла.

"Я не могу в это поверить. Я не думал о медали, когда выходил кататься. Я просто хотел сделать это как можно лучше, наслаждаться всеми эмоциями на этой прекрасной арене. Хотелось выложиться по максимуму. Не думал, что закончу сезон таким образом", - цитирует Шайдорова "Матч ТВ".

Победителем соревнований стал американец Илья Малинин, получивший 318,56 балла. Третьим стал японец Юма Кагияма (278,19).

Шайдоров собрал внушительную коллекцию наград. В 2025 году он стал чемпионом Четырех континентов и завоевал бронзу на Азиатских играх. Ранее фигурист поднимался на пьедестал этапа Гран-при в Китае, выиграв серебро в 2024-м и бронзу в 2023-м. Помимо этого, Шайдоров - пятикратный чемпион Казахстана (2020-2024) и обладатель серебряной медали юниорского чемпионата мира (2022).