Казахстанец попал в список самых высокооплачиваемых фигуристов мира

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Сегодня 11:40
©instagram.com/mikhail_shaidorov

Названы самые высокооплачиваемые фигуристы планеты. Также стал известен заработок казахстанца Михаила Шайдорова, передают Vesti.kz.

По информации "Чемпионата", у женщин среди одиночниц больше всего призовых заработала японка Каори Сакамото - 145 тысяч долларов.

©"Чемпионат"

Лучшим из мужчин-одиночников стал Илья Малинин из США - 135 тысяч долларов. А среди казахстанцев больше всего заработал Михаил Шайдоров - 14 тысяч долларов, но он расположился за пределами топ-10.

©"Чемпионат"

Среди парников лучший результат у канадцев Динны Стеллато-Дудек и Максима Дешама - 170 тысяч долларов.

©"Чемпионат"

Лидерами по призовым среди зарубежных танцевальных дуэтов стали американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс - 151 тысяча долларов.

©"Чемпионат"

19-летний Шайдоров начал заниматься фигурным катанием в 2010 году. Чемпион Казахстана (2020, 2021, 2022, 2023, 2024), участник чемпионата мира (2021, 2023), бронзовый призер Гран-при Китая (2023). Серебряный призер чемпионата мира среди юниоров(2022).

Метки:
Шайдоров Михаил Фигурное катание

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