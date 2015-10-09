Казахстанец победил двукратного олимпийского чемпиона и завоевал медаль

Cборная Казахстана завоевала первую медаль на чемпионате Азии по фехтованию, который проходит в Бали (Индонезия), передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК.

Бронза с саблей

Вадим Шарлаимов завоевал бронзовую медаль в соревнованиях среди мужчин в сабле, войдя в тройку сильнейших спортсменов континента.

Победа над олимпийским чемпионом

На пути к пьедесталу казахстанец сотворил сенсацию, одержав победу в четвертьфинале над двукратным олимпийским чемпионом Коки Кано из Японии.

Остановился в шаге от финала

В полуфинале Шарлаимов уступил другому представителю Японии - Масару Ямаде, завершив турнир в числе лучших.