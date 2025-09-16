Разгромом обернулась схватка Казахстана на ЧМ-2025 по борьбе

Казахстанка Светлана Анкичева не смогла выйти в 1/4 финала чемпионата мира по видам борьбы в Загребе (Хорватия), сообщают Vesti.kz.

В 1/8 финала в весе до 50 килограммов представительница женской борьбы встречалась с Мен Ген Вон из КНДР.

Схватка завершилась победой северокорейской спортсменки со счетом 10:0.

Напомним, ранее на чемпионате мира сенсационное поражение потерпела призерка Олимпиады-2016 из Казахстана Эльмира Сыздыкова. В 1/8 финала в весе до 76 килограммов она проиграла итальянке Энрике Ринальди.

Как остальные казахстанки выступают на чемпионате мира:Зульфия Яхьярова (55 кг), проиграла в 1/8 финала турчанке Эльвире Камалоглу (12:2).Лаура Альмаганбетова (57 кг), уступила в квалификации Дженне Хемиаэ (4:0) из Финляндии.Виктория Хусаинова (59 кг) в квалификации разгромила спортсменку из Мексики Сельцин Гуэрру (12-1), а в 1/8-й она уступила Алтжин Тогтох из Монголии (9:1).Тыныс Дубек (62 кг) в квалификации поборется с Алисией Новосад из Польши.Бейбит Сейдуали (68 кг) в квалификации будет противостоять Хен Ен Пак из Южной Кореи.Жамиля Бакбергенова (72 кг) выйдет на ковер против Нурзат Нуртаевой из Кыргызстана.