Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Женская борьба
Сегодня 15:47
 

Сенсация произошла в схватке олимпийской призёрки из Казахстана на ЧМ-2025 по борьбе

  Комментарии (1)

Поделиться
Сенсация произошла в схватке олимпийской призёрки из Казахстана на ЧМ-2025 по борьбе Эльмира Сыздыкова ©НОК РК

Казахстанка Эльмира Сыздыкова провела стартовую схватку на чемпионате мира по видам борьбы в Загребе (Хорватия), сообщают Vesti.kz.

Поделиться
1

Казахстанка Эльмира Сыздыкова провела стартовую схватку на чемпионате мира по видам борьбы в Загребе (Хорватия), сообщают Vesti.kz.

Представительница женской борьбы выступила в 1/8 финала в весе до 76 килограммов. Ее сопетрницей была итальянка Энрика Ринальди.

Во втором периоде, при счете 3:2 в свою пользу, Сыздыкова отдала оппонентке два балла и сенсационно уступила.

Напомним, Сыздыкова брала бронзу на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро и дважды выигрывала чемпионат Азии.

Она занимает 13-е место в мировом рейтинге, а ее соперница - 21-е.

Лига чемпионов 2025/26   •   Нидерланды, Амстердам   •   Общий этап, мужчины
18 сентября 00:00   •   не начат
Аякс
Аякс
(Амстердам)
- : -
Интер
Интер
(Милан)
Кто победит в основное время?
Аякс
Ничья
Интер
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!