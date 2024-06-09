Вратарь сборной Германии высказался о своей ошибке перед Евро-2024

Новости спорта Футбол Евро-2024
Вчера 16:23
©x.com/Manuel_Neuer

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер высказался по поводу своей ошибки в товарищеском матче против Греции (2:1), которая позволила сопернику открыть счет, сообщают Vesti.kz.

"В таких ситуациях всегда виноват не только один человек, но сейчас я обращаю внимание исключительно на себя. Мне следовало действовать лучше, отбивая мяч", - приводит слова Нойера RTL.

На 33-й минуте встречи Нойер неудачно отбил мяч, что дало возможность Гиоргосу Масурасу забить гол.

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Напомним, что Нойер дебютировал за сборную Германии в 2009 году и с тех пор провел 119 матчей во всех турнирах, из которых 49 завершил "на ноль". 38-летний голкипер будет защищать цвета национальной команды на домашнем чемпионате Европы, который стартует 14 июня.

Напомним, сборная Германии на Евро-2024 сыграет в группе A против команд Шотландии, Венгрии и Швейцарии.

Метки:
Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол Германия

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