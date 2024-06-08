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Новости спорта Футбол Евро-2024
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Нойер или тер Штеген? В сборной Германии сделали окончательный выбор на Евро-2024

Нойер или тер Штеген? В сборной Германии сделали окончательный выбор на Евро-2024
©DFB

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн ответил на вопрос о первом номере своей команды. Специалист считает, что никаких вариантов здесь быть не должно, передают Vesti.kz.

"Тер Штеген? Нет, только Мануэль Нойер. Я не буду обсуждать роль вратаря, Мануэль Нойер является и будет нашим основным голкипером. Я не позволю вспыхнуть никаким спорам, даже если каждый попытается их начать", - цитирует слова наставника Instagram-аккаунт инсайдера Фабрицио Романо Liveherewego.

Напомним, что в окончательный список сборной Германии попали трое вратарей - 38-летний Мануэль Нойер, 34-летний Оливер Бауманн и 32-летний Марк-Андре тер Штеген.

На домашнем Евро-2024 немцы сыграют в группе А с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.

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Метки:
Футбол Германия Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Нойер

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