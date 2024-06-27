Тренер сборной Португалии назвал причины сенсационного поражения на Евро-2024

Главный тренер сборной Португалии по футболу Роберто Мартинес назвал причины поражение от Грузии в матче третьего тура группового этапа Евро-2024, сообщают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Фельтинс-Арена" в Гельзенкирхене (Германия) и завершилась со счетом 2:0. Таким образом, Грузия впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы.

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"Это поражение. Мы начали с низкой интенсивностью, рано пропустили, а это то, что было нужно Грузии. Нам не хватило ясности при последнем пасе и перед воротами, а у их вратаря была потрясающая игра. Мы пытались забить, но не смогли, и это еще больше заставило Грузию поверить в то, что они заслужили победу. Мы пытались забить, но временами нам не везло. Я не думаю, что сегодня дело было в тактике или игроках, я думаю, что дело было в мощи и интенсивности, которые продемонстрировала Грузия", - приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Отметим, что для Португалии это поражение стало первым в официальном матче при Мартинесе.

Последний раз португальцы проигрывали еще на чемпионате мира-2022 в Катаре. Тогда подопечные Мартинеса в 1/4 финала уступила Марокко (0:1). За все время на посту главным тренером сборной Португалии испанский специалист провел 18 матчей, в которых одержал 15 побед и три раза потерпел поражение.

Помимо официального матча с Грузией на Евро-2024, Португалия проигрывала Словении (0:2) в товарищеской встрече в марте 2024-го. Еще одно поражение команде Мартинеса нанесла Хорватия (1:2) в товарищеской игре перед Евро-2024.

Добавим, что в 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии встретится со Словенией, а Грузия проведет матч с Испанией. Другие пары плей-офф - здесь.

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