Сербия и Англия установили рекорд и антирекорд Евро

Сборные Сербии и Англии установили антирекорд Евро по ударам за матч (11) – статистика с 1980 года, передают Vesti.kz со ссылкой на Opta Sports.

Англия сыграла на ноль в пяти матчах подряд на групповом этапе Евро – рекорд чемпионатов Европы.

Сербия проиграла 10 из 13 матчей на крупных турнирах как независимая сборная.

Харри Кейн провел свой 23-й матч на крупных турнирах – это рекорд Англии.

Напомним, матч первого тура группы C состоялся в Гельзенкирхене на стадионе "Фельтинс-Арена" и завершился победой англичан со счетом 1:0. Решающий гол на 13-й минуте забил Джуд Беллингем.

20 июня Сербия сыграет против Словении, а Англия встретится с Данией.