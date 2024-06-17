Звезда "Реала" и сборной Англии вошел в историю футбола

Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем, рыночная стоимость которого оценивается в 180 миллионов евро, принес сборной Англии победу над Сербией (1:0) в первом туре группового этапа чемпионата Европы-2024 по футболу, забив гол на 13-й минуте, передают Vesti.kz.

При этом, по информации Opta Sports, Беллингем стал первым европейцем в истории, сыгравшим на трех крупных турнирах до своего 21-летия.

20-летний футболист сыграл на Евро-2020, ЧМ-2022 и Евро-2024.

Сербия и Англия установили рекорд и антирекорд Евро

Напомним, Беллингем провел великолепный сезон в Ла Лиге за "Реал", забил 19 голов и отдал 6 результативных передач в 28 матчах.

Следующую игру в квартете C Англия проведет с Данией 20 июня, а Сербия в этот день встретится со Словенией.