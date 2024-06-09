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Новости спорта Футбол Евро-2024
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Сборная Португалии потерпела историческое фиаско

Сборная Португалии потерпела историческое фиаско
©fpf.pt

Сборная Португалии по футболу провела несколько контрольных матчей в рамках подготовки к чемпионату Европы-2024, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии, передают Vesti.kz.

Команда Роберто Мартинеса 4 июня обыграла Финляндию (4:2), а 8-го числа уступила Хорватии (1:2).

По информации Sports.ru, Португалия потерпела поражение от Хорватии впервые в истории. С 1996 года и до этого дня у нее было шесть побед, еще один матч завершился вничью.

На предстоящем Евро в группе F португальцы сыграют с командами Турции, Грузии и Чехии.

Ранее Жозе Моуринью рассказал о роли Криштиану Роналду в сборной Португалии на Евро и назвал эту команду одним из фаворитов на победу в турнире.

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Метки:
Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол Португалия Хорватия

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