Моуринью рассказал о роли Роналду в сборной Португалии на Евро

Главный тренер турецкого "Фенербахче" Жозе Моуринью ответил на вопрос о роли Криштиану Роналду в сборной Португалии на Евро-2024, передают Vesti.kz.

Континентальный турнир пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

"Криштиану - единственный, кто знает, что он чувствует, каковы его цели, как тренер хочет его использовать: играть каждую минуту в каждом матче или использовать его в ключевые моменты.

Но многое происходит внутри, между ними. Он имеет большое влияние, и он будет забивать свои голы.

Я не верю, что он уедет с чемпионата Европы без голов", - приводит слова Жозе Metro.