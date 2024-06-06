Сборная Испании учинила разгром 5:0 перед Евро-2024

Новости спорта Футбол Евро-2024
Вчера 07:20
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Сборная Испании по футболу нанесла разгромное поражение команде Андорры в товарищеском матче, сообщают Vesti.kz.

Встреча, которая прошла на стадионе "Нуэво Виверо" в Бадахосе (Испания), закончилась победой хозяев поля со счетом 5:0. В составе победителей хет-трик оформил Микель Оярсабаль (53-я, 66-я и 73-я минуты), еще по одному мячу забили Айосе Перес (24-я) и Ферран Торрес (81-я).

При этом 17-летний защитник "Барселоны" Пау Кубарси отметился достижением - стал вторым самым юным автором голевого паса в истории сборной Испании.

По информации Opta Sports, голевая передача Кубарси на Айосе Переса была отдана в возрасте 17 лет и 135 дней. Лишь другой игрок "Барселоны" Ламин Ямал отдавал результативный пас в составе сборной в более молодом возрасте – 16 лет и 257 дней.

Сборная Испании примет участие в чемпионате Европы-2024, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Соперниками испанцев в группе В станут сборные Италии, Хорватии и Албании.

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Метки:
Испания Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол

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