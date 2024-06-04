Назван фаворит Евро-2024: это не Франция и не Германия

Статистический портал Opta назвал сборную Англии фаворитом предстоящего чемпионата Европы по футболу в Германии, сообщают Vesti.kz.

По расчетам суперкомпьютера, сборная Англии, которая сыграет в группе D с командами Словении, Дании и Сербии, имеет наивысший шанс на победу в турнире - 19,9 процента. Также в тройку лидеров вошли сборная Франции (19,1 процента) и хозяева турнира - сборная Германии (12,4 процента).

Шансы Испании составляют 9,6 процента, Португалии - 9,2, Нидерландов - 5,1. Действующим чемпионам Европы итальянцам отдают пять процентов на победу в Германии.

Англичане являются вице-чемпионами Европы. На Евро-2020 они дошли до финала, уступив Италии (1:1, 2:3 - пен). Они ни разу в своей истории не выигрывали континентальное первенство.

По версии статистической службы, наименьший шанс на победу в турнире у сборной Грузии - 0,1 процента. Сборные Сербии и Украины могут выиграть чемпионат Европы с одинаковым шансом - один процент.

Чемпионат Европы 2024 года пройдет с 14 июня по 14 июля.