Португалия выиграла без Роналду: известна его реакция

Сборная Португалии в рамках подготовки к Евро-2024 обыграла в товарищеском матче на своем поле команду Финляндии (4:2), сообщают Vesti.kz.

39-летний форвард саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду пропускал эту игру. Ему был предоставлен дополнительный отдых после тяжелого сезона.

Звездный португалец так отреагировал в соцсетях на победу своих партнеров по сборной:

"Вперед, команда!" - написал он.

Ранее о перспективах португальцев на Евро-2024 высказался экс-наставник "Тоттенхэма" Гарри Реднапп. Он отдельно прокомментировал игру Роналду.

На чемпионате Европы, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии сборная Португалии сыграет в группе F с командами Грузии, Чехии и Турции.