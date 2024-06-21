Обладателя "Золотого мяча" избили и ограбили во время матча на Евро

Легендарный итальянский футболист Роберто Баджо подвергся нападению и ограблению в своем доме в провинции Виченца, сообщают Vesti.kz со ссылкой на издание Corriere della Sera.

Инцидент произошел вечером в четверг, когда шла игра Евро-2024 между сборными Италии и Испании. Во время ограбления Баджо попытался оказать сопротивление, но получил удар пистолетом по голове, в результате чего у него началось сильное кровотечение.

После этого преступники заперли бывшего футболиста и его семью в одной из комнат и вынесли из дома наличные, драгоценности и часы. Через 40 минут семья Баджо смогла освободиться и вызвать полицию.

Роберто Баджо, обладатель "Золотого мяча" 1993 года, провел 56 матчей за сборную Италии, забив 27 голов. Он также завоевал бронзовую медаль на ЧМ-1990 и серебряную на ЧМ-1994.

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Что касается матча Евро между командами Италии и Испании, то соотечественники Баджо проиграли, но сохраняют шансы на выход из группы.

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