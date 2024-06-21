Победа Испании возмутила короля. Он обратился к тренеру

Король Испании Филипп VI поделился своими мыслями по поводу матча национальной команды против Италии в рамках группового этапа чемпионата Европы, передает Vesti.kz со ссылкой на As.com.
Матч второго тура группы В состоялся минувшей ночью и завершился победой испанцев со счетом 1:0. Испанцы, набрав шесть очков, досрочно вышли в плей-офф чемпионата Европы.
"Количество голов не соответствовало качеству игры. Казалось, мы забьeм много голов. Мы доминировали на поле и владели мячом. Эта команда может добиться больших успехов на чемпионате Европы. Послание де ла Фуэнте? Давайте продолжать в том же духе", – высказался Филипп VI.
В параллельной встрече этого квартета, хорваты поделили очки с Албанией (2:2).
Напомним, что турнир проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.
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