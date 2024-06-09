Моуринью пренебрежительно отозвался о сборной Италии

Новости спорта Футбол Евро-2024
Сегодня 11:18
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Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью пренебрежительно отозвался о шансах сборной Италии на чемпионате Европы-2024. Континентальный турнир пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии, передают Vesti.kz.

В группе B "Скуадра Адзурра" сыграет с Испанией, Хорватией и Албанией.

"Я в них не верю. Это не очень талантливое поколение. Я не вижу достаточного таланта, чтобы победить, они выиграли в прошлый раз, но я не верю во второй раз", - приводит слова португальского специалиста Metro.

После поражения сборной Англии от Исландии (0:1) Моуринью также принизил значение товарищеских матчей перед Евро.

"Это зависит от того, как тренер смотрит на игру, какие цели он ставит перед собой. Англия проиграла Исландии на "Уэмбли", и конец света не наступил. Наступил момент истины, это не простая квалификация или товарищеские игры, это когда все начинает накаляться".

Ранее Моуринью рассказал о роли Роналду в сборной Португалии на Евро.

Метки:
Моуринью Жозе Италия Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол

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