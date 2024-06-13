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Новости по теме: Евро 2024

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Криштиану Роналду сделал заявление на Евро-2024

Криштиану Роналду сделал заявление на Евро-2024
©fpf.pt

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду заявил о готовности к предстоящему чемпионату Европы-2024, который пройдет в Германии, сообщают Vesti.kz.

Накануне 39-летний форвард сделал дубль в товарищеском матче с Ирландией (3:0). В то же игре Роналду установил новый мировой рекорд.

- Ваш организм готов к Евро?

– Я готов, и всегда наилучшим образом. Я профессионал на 100%. Это моя жизнь. Я отдаю себя на все 100%, не на 80 или 90. Я готов помогать стране и команде.

Теперь главное – уважать решения [тренера]: играешь ты или не играешь. Те, кто играли [с Ирландией – 3:0], дали хороший ответ [после 1:2 от Хорватии]. Нужно выжать максимум из этого поколения [игроков] и сделать что-нибудь красивое на Евро, – сказал Роналду в интервью Record.

УЕФА сделал заявление о Роналду

На Евро-2024, который пройдет с 14 июня по 14 июля, сборная Португалии в группе F сыграет с командами Турции, Грузии и Чехии.

Для Роналду этот Евро станет шестым в карьере - это абсолютный рекорд. В своем дебютном турнире в 2004 году нападающий дошел со сборной до финала, в 2016 году португальцы победили на Евро.

Криштиану Роналду установил два новых рекорда и вошел в историю футбола

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Метки:
Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол Роналду Криштиану Португалия

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