Разоблачена схема заработка на Роналду во время Евро-2024

Открытая тренировка сборной Португалии по футболу с участием Криштиану Роналду на чемпионате Европы-2024 вызвала небывалый ажиотаж среди болельщиков, сообщают Vesti.kz.

По информации ESPN, тренировка будет проводиться 14 июня на базе команды в Вестфалии в рамках подготовки к Евро-2024. В честь этого события организаторы распределили 6000 бесплатных билетов. Онлайн-очередь за билетами насчитывала более 50 тысяч человек.

Отмечается, что билеты разобрали за несколько минут, после чего некоторые обладатели стали перепродавать их. Суммы на билеты доходят до 800 евро из-за участия Роналду.

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Для 39-летнего Роналду грядущий чемпионат Европы станет шестым в карьере - это абсолютный рекорд. В своем дебютном турнире в 2004 году нападающий дошел со сборной до финала, в 2016 году португальцы победили на Евро.

Свой первый матч на Евро-2024 португальцы проведут 18 июня против Чехии. Также в группу F попали сборные Грузии и Турции.

Чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля на 10 разных стадионах в 10 городах.

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