Дубль Роналду помог Португалии оформить разгром перед стартом Евро

Сборная Португалии по футболу разгромила Ирландию в товарищеском матче, прошедшем в Авейру, передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 3:0. Первым успеха добился Жоау Феликс (18-я минута), после чего дубль оформил Криштиану Роналду (50-я, 60-я).

Теперь на счету 39-летнего Роналду 895 мячей. 130 из них - за национальную команду, 765 - на клубном уровне.

Отметим, что до этого Португалия уступила в контрольных играх Хорватии (1:2) и выиграла у Финляндии (4:2).

На предстоящем чемпионате Европы-2024, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии, португальцы в группе F сыграют с командами Турции, Грузии и Чехии.