Сборная Италии разгромила Турцию в матче с неназначенным пенальти и автоголом на Евро-2020

Сборная Италии по футболу одержала победу над Турцией в стартовом матче Евро-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд прошла в Риме на "Стадио Олимпико" и стала стартовой на турнире. Перед ней состоялась торжественная церемония открытия, в которой приняли участие звезды итальянского футбола Франческо Тотти и Алессандро Неста.

Итальянцы могли открыть счет в концовке первого тайма. Один из игроков сборной Турции в штрафной сыграл рукой и хозяева ждали, что им дадут пробить пенальти. Судья Дэнни Маккели задействовал систему VAR, но после видеопросмотра 11-метровый назначен не был.

До 53-й минуты на табло горели нули. Но затем защитник "Ювентуса" Мерих Демирал забил Турции автогол, оформив первое взятие ворот на турнире.

На 66-й минуте хозяева отличились уже собственными силами благодаря Чиро Иммобиле. А на 79-й форвард "Лацио" отдал голевой ассист нападающему "Наполи" Лоренцо Инсинье, который довел счет до разгромного.

Сборная Италии одержала первую поберу на турнире, выиграв со счетом 3:0.

Команды выступают в группе А, в которую также также вошли Уэльс и Швейцария.

Напомним, что турнир пройдет до 11 июля в 11-ти городах: Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Глазго, Будапеште и Севилье. 24 европейские команды, прошедшие в финальную стадию, разделены на шесть квартетов.

Действующим чемпионом Европы по футболу является сборная Португалии. В Казахстане все матчи турнира будут показаны в прямом эфире. С расписанием трансляций можно ознакомиться здесь.

Звезды итальянского футбола и гимн в исполнении U2. В Риме состоялась церемония открытия Евро-2020

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