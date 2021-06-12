Звезды итальянского футбола и гимн в исполнении U2. В Риме состоялась церемония открытия Евро-2020

В Риме (Италия) состоялась торжественная церемония открытия чемпионата Европы по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Мероприятие прошло в присутствии зрителей. Правительство Италии ради этого события сделало исключение и разрешило допустить на "Стадио Олимпико" около 16-ти тысяч фанатов.
Одними из действующих лиц церемонии стали звезды итальянского и мирового футбола Франческо Тотти и Алессандро Неста.
🏟️ Legends in Rome!— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 11, 2021
🇮🇹 Alessandro Nesta & Francesco Totti 😎#EURO2020 pic.twitter.com/U5PmpxfwW1
Знаменитый певец Андреа Бочелли исполнил арию Nessun Dorma. А Диджей Мартин Гаррикс и рок-группа U2 представили виртуальное шоу, которое стало презентацией написанного ими гимна Евро-2020 - песни We Are The People.
Отметим, что Евро-2020 открывается также матчем в Риме, в котором сойдутся сборные Италии и Турции.
https://t.co/VWUNIc6v2W pic.twitter.com/uThONtPWvF— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 11, 2021
EURO 2020 Opening ceremony at the Olimpico in Rome! 😍#EURO2020 pic.twitter.com/ADcB2yZZIE— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 11, 2021
🇹🇷🆚🇮🇹 It's almost time for the opener! ⏳#EURO2020 pic.twitter.com/4EEeXGjyEX— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 11, 2021
Составы всех сборных на Евро-2020: потери, самые возрастные, молодые и дорогостоящие
Турнир пройдет в течение месяца в 11 городах: Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Глазго, Будапеште и Севилье. 24 европейские сборные, прошедшие в финальную стадию, разделены на шесть групп.
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Группа A (Рим/Баку): Турция, Италия, Уэльс, Швейцария;
Группа B (Копенгаген/Санкт-Петербург): Дания, Финляндия, Бельгия, Россия;
Группа C (Амстердам/Бухарест): Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония;
Группа D (Лондон/Глазго): Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия;
Группа E (Севилья/Санкт-Петербург): Испания, Швеция, Польша, Словакия;
Группа F (Мюнхен/Будапешт): Венгрия, Португалия, Франция, Германия.
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Действующим чемпионом является сборная Португалии. В Казахстане все матчи турнира будут показаны в прямом эфире. С расписанием трансляций можно ознакомиться здесь.
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