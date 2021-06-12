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Звезды итальянского футбола и гимн в исполнении U2. В Риме состоялась церемония открытия Евро-2020

Турнир стартует с матча Италия - Турция.

Звезды итальянского футбола и гимн в исполнении U2. В Риме состоялась церемония открытия Евро-2020
Алессандро Неста (слева) и Франческо Тотти. Фото: УЕФА©
Новости спорта Сборные Евро-2020
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В Риме (Италия) состоялась торжественная церемония открытия чемпионата Европы по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Мероприятие прошло в присутствии зрителей. Правительство Италии ради этого события сделало исключение и разрешило допустить на "Стадио Олимпико" около 16-ти тысяч фанатов.

Одними из действующих лиц церемонии стали звезды итальянского и мирового футбола Франческо Тотти и Алессандро Неста.

Знаменитый певец Андреа Бочелли исполнил арию Nessun Dorma. А Диджей Мартин Гаррикс и рок-группа U2 представили виртуальное шоу, которое стало презентацией написанного ими гимна Евро-2020 - песни We Are The People.

Отметим, что Евро-2020 открывается также матчем в Риме, в котором сойдутся сборные Италии и Турции.

 

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Турнир пройдет в течение месяца в 11 городах: Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Глазго, Будапеште и Севилье. 24 европейские сборные, прошедшие в финальную стадию, разделены на шесть групп.

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Группа A (Рим/Баку): Турция, Италия, Уэльс, Швейцария;
Группа B (Копенгаген/Санкт-Петербург): Дания, Финляндия, Бельгия, Россия;
Группа C (Амстердам/Бухарест): Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония;
Группа D (Лондон/Глазго): Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия;
Группа E (Севилья/Санкт-Петербург): Испания, Швеция, Польша, Словакия;
Группа F (Мюнхен/Будапешт): Венгрия, Португалия, Франция, Германия.

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Действующим чемпионом является сборная Португалии. В Казахстане все матчи турнира будут показаны в прямом эфире. С расписанием трансляций можно ознакомиться здесь.

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Метки:
Евро-2020 Рим Италия Чемпионат Европы по футболу

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