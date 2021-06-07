Составы всех сборных на Евро-2020: потери, самые возрастные, молодые и дорогостоящие

Димаш Тулегенов

Ровно через четыре дня, 11 июня, стартует сверхдолгожданный Евро-2020. Футбольные болельщики со всего мира уже находятся в самом настоящем предвкушении грядущего мегасобытия, а национальные сборные приступили к финальной стадии подготовки к выступлениям. Тренеры команд уже огласили заявки из 26 футболистов. В этом материале корреспондента Vesti.kz - о составах сборных, а также о тех звездных футболистах, которые турнир пропустят.

Группа А. Италия без Буффона

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"), Сальваторе Сиригу ("Торино"), Алекс Мерет ("Наполи").

Защитники: Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (оба – "Ювентус"), Франческо Ачерби ("Лацио"), Алессандро Бастони ("Интер"), Джованни Ди Лоренцо ("Наполи"), Эмерсон ("Челси"), Алессандро Флоренци (ПСЖ), Леонардо Спинаццола ("Рома"), Рафаэл Толои ("Аталанта").

Полузащитники: Николо Барелла, Стефано Сенси (оба – "Интер"), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба – "Рома"), Мануэль Локателли ("Сассуоло"), Марко Верратти (ПСЖ), Жоржиньо ("Челси").

Нападающие: Федерико Бернардески, Федерико Кьеза (оба – "Ювентус"), Андреа Белотти ("Торино"), Чиро Иммобиле ("Лацио"), Лоренцо Инсинье, ("Наполи"), Доменико Берарди, Джакомо Распадори (оба — "Сассуоло").

Главный тренер: Роберто Манчини.

Потери: не сыграет на евро 21-летний атакующий полузащитник "Ромы" Николо Дзаньоло. Виной всему - подверженность игрока к травмам. Также Манчини не нашел места для капитана "Милана" Алессио Романьоли и нападающего "ПСЖ" Мойзе Кена. Также этот крупный турнир пройдет без Джанлуиджи Буффона.

Сразу 22 из 26 игроков вызваны из клубов итальянской Серии А. Им помогут по два футболиста из "ПСЖ" и "Челси".

Самый возрастной игрок - Джорджо Кьеллини (36 лет).

Самый молодой игрок - Джакомо Распадори (21 год).

Самый дорогостоящий игрок - Никола Барелла (65 миллионов евро).

Капитан - Джорджо Кьеллини.

Швейцарские часы - единый механизм

Вратари: Ян Зоммер ("Боруссия М"), Ивон Мвого (ПСВ), Йонас Омлен ("Монпелье").

Защитники: Мануэль Аканджи ("Боруссия Д"), Лорис Бенито ("Бордо"), Эрай Джюмерт, Сильван Видмер (оба - "Базель"), Нико Эльведи («Боруссия М"), Джордан Лотомба ("Ницца"), Кевен Мбабу ("Вольфсбург"), Бечир Омерагич ("Цюрих"), Рикардо Родригес ("Торино"), Фабиан Шер ("Ньюкасл").

Полузащитники: Кристиан Фасснахт ("Янг Бойз"), Эдимилсон Фернандес ("Майнц"), Ремо Фройлер ("Аталанта"), Джердан Шакири ("Ливерпуль"), Джибриль Соу, Стивен Цубер (оба - "Айнтрахт"), Рубен Варгас ("Аугсбург"), Гранит Джака ("Арсенал"), Денис Закария ("Боруссия М").

Нападающие: Брель Эмболо ("Боруссия М"), Марио Гавранович ("Динамо Загреб"), Харис Сеферович ("Бенфика"), Адмир Мехмеди ("Вольфсбург").

Главный тренер: Владимир Петкович.

Потери: собран оптимальный состав, потерь нет.

11 из 26 вызванных футболистов выступают за немецкие клубы. Из чемпионата Швейцарии вызов получили всего четыре игрока.

Самый возрастной игрок - Ян Зоммер (32 года).

Самый молодой игрок - Бечир Омерагич (19 лет).

Самый дорогостоящий игрок - Мануэль Аканджи и Денис Закария (30 миллионов евро).

Капитан - Гранит Джака.

Ветеран покорил Францию, а теперь поведет за собой сборную Турции на Евро

Вратари: Алтай Байындыр ("Фенербахче"), Мерт Фехми Гюнок ("Истанбул Башакшехир"), Угурджан Чакыр ("Трабзонспор").

Защитники: Зеки Мехмет Челик ("Лилль"), Чаглар Сеюнджю ("Лестер"), Кан Айхан, Мерт Мюльдюр (оба – "Сассуоло"), Мерих Демирал ("Ювентус"), Озан Кабак ("Ливерпуль"), Рыдван Йылмаз ("Бешикташ"), Умут Дженгиз Мераш ("Гавр").

Полузащитники: Юсуф Язиджи ("Лилль"), Дорукхан Токез ("Бешикташ"), Ирфан Джан Кахвечи, Озан Туфан (оба – "Фенербахче"), Окай Йокушлу ("Вест Бромвич"), Оркун Кекчю ("Фейеноорд"), Тайлан Анталялы ("Галатасарай"), Хакан Чалханоглу ("Милан").

Нападающие: Бурак Йылмаз ("Лилль"), Дженгиз Ундер ("Лестер"), Энес Унал ("Хетафе"), Абдюлкадир Омюр ("Трабзонспор"), Мухаммед Керем Актюркоглу ("Галатасарай"), Халил Дервишоглу ("Брентфорд"), Кенан Караман ("Фортуна").

Главный тренер: Шенол Гюнеш.

Потери: Дженк Тосун. Лучший бомбардир сборной Турции в отборе на Евро не примет участия в турнире из-за травмы.

Большая часть вызванных футболистов играет за зарубежные клубы - 16 из 26. Оставшиеся десять игроков защищают цвета турецких клубов.

Ударной силой команды Гюнеша может стать проживающий "вторую молодость" капитан Йылмаз. Бурак в завершившемся сезоне стал чемпионом Франции с "Лиллем".

Самый возрастной игрок - Бурак Йылмаз (35 лет).

Самый молодой игрок - Рыдван Йылмаз и Оркун Кекчю (20 лет).

Самый дорогостоящий игрок - Чаглар Сеюнджю (45 миллионов евро).

Капитан - Бурак Йылмаз.

Уэльс. Бэйл в деле

Вратари: Адам Дэвис ("Сток Сити"), Уэйн Хеннесси ("Кристал Пэлас"), Дэнни Уорд ("Лестер").

Защитники: Том Локьер ("Лутон"), Крис Мефам ("Борнмут"), Крис Гантер ("Чарльтон"), Коннор Робертс, Бен Кабанго (оба — "Суонси"), Джо Родон, Бен Дэвис (оба — "Тоттенхэм"), Рис Норрингтон-Дэвис ("Шеффилд Юнайтед"), Неко Уильямс ("Ливерпуль").

Полузащитники: Рубин Колвилл, Джонатан Уильямс, Гарри Уилсон (все — "Кардифф"), Аарон Рэмси ("Ювентус"), Джо Моррелл ("Лутон"), Итан Ампаду ("Шеффилд Юнайтед"), Джо Аллен ("Сток Сити"), Мэттью Смит ("Донкастер"), Дилан Левитт ("Истра"), Дэвид Брукс ("Борнмут").

Нападающие: Дэн Джеймс ("Манчестер Юнайтед"), Гарет Бэйл ("Тоттенхэм"), Киффер Мур ("Кардифф"), Тайлер Робертс ("Лидс").

Главный тренер: Роб Пейдж.

Потери: потерей можно считать защитника Джеймса Лоуренса, который изначально был вызван на Евро. Но из-за травмы Пейджу пришлось срочно менять его на другого футболиста.

24 из 26 футболистов в последнем сезоне играли за клубы из английских чемпионатов.

Самый возрастной игрок - Уэйн Хеннесси (34 года).

Самый молодой игрок - Рубин Колвилл (19 лет).

Самый дорогостоящий игрок - Гарет Бэйл и Дэн Джеймс (18 миллионов евро).

Капитан - Гарет Бэйл.

Группа В. Бельгия, в которой главная звезда - не Азар

Вратари: Тибо Куртуа ("Реал Мадрид"), Симон Миньоле ("Брюгге"), Матц Зельс ("Страсбур").

Защитники: Тоби Алдервейрелд ("Тоттенхэм"), Дедрик Бойата ("Герта"), Джейсон Денайер ("Лион"), Томас Вермален ("Виссел Кобе"), Ян Вертонген ("Бенфика"), Тома Менье ("Боруссия Д"), Тимоти Кастань ("Лестер").

Полузащитники: Янник Карраско ("Атлетико"), Насер Шадли ("Истанбул Башакшехир"), Торган Азар, Аксель Витцель (оба – "Боруссия Д"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Леандер Дендонкер ("Вулверхэмптон"), Деннис Прат, Юри Тилеманс (оба – "Лестер"), Ханс Ванакен ("Брюгге"), Жереми Доку ("Ренн"), Эден Азар ("Реал Мадрид"), Дрис Мертенс ("Наполи"), Леандро Троссард ("Брайтон").

Нападающие: Миши Батшуайи, Кристиан Бентеке (оба – "Кристал Пэлас"), Ромелу Лукаку ("Интер").

Главный тренер: Роберто Мартинес.

Потери: не назвать это большой потерей, но команде мог бы принести пользу нападающий Дивок Ориги, который не был вызван Мартинесом.

26 футболистов, выступающих в девяти разных странах на клубном уровне. Далеко не каждая сборная может выделиться такими показателями. Бельгийцы играют практически во всех топовых чемпионатах Европы. Наибольшее число выступает в клубах АПЛ - девять.

Самый возрастной игрок - Томас Вермален (35 лет).

Самый молодой игрок - Жереми Доку (19 лет).

Самый дорогостоящий игрок - Кевин де Брюйне и Ромелу Лукаку (сто миллионов евро).

Капитан - Эден Азар.

Цепкая Дания

Вратари: Каспер Шмейхель ("Лестер"), Фредерик Реннов ("Шальке 04"), Йонас Лессль ("Мидтьюлланд").

Защитники: Симон Кьер ("Милан"), Андреас Кристенсен ("Челси"), Янник Вестергор ("Саутгемптон"), Йоаким Мехле ("Аталанта"), Йенс Ларсен ("Удинезе"), Йоаким Андерсен ("Фулхэм"), Даниэль Васс ("Валенсия"), Матиас Йоргенсен, Николай Бойлесен (оба - "Копенгаген").

Полузащитники: Кристиан Эриксен ("Интер"), Томас Дилэйни ("Боруссия Д"), Пьер-Эмиль Хейбьерг ("Тоттенхэм"), Кристиан Нергор, Матиас Йенсен (оба - "Брентфорд"), Андерс Кристиансен ("Мальме").

Нападающие: Мартин Брейтуэйт ("Барселона"), Юссуф Поульсен ("РБ Лейпциг"), Йонас Винд ("Копенгаген"), Каспер Дольберг ("Ницца"), Андреас Корнелиус ("Парма"), Андреас Сков Ольсен ("Болонья"), Миккель Дамсгор ("Сампдория"), Роберт Сков ("Хоффенхайм").

Главный тренер: Каспер Хьюлманд.

Потери: таковых нет. Есть игроки, которые могли бы попасть в сборную, но выбор пал не на них. К примеру, проведший неплохой сезон в "Рубине" Оливер Абильдгор.

В составе есть новоиспеченный победитель Лиги чемпионов Кристенсен, чемпион Италии Эриксен, а также несколько других известных футболистов.

Самый возрастной игрок - Каспер Шмейхель (34 года).

Самый молодой игрок - Миккель Дамсгор (20 лет).

Самый дорогостоящий игрок - Кристиан Эриксен (40 миллионов евро).

Капитан - Симон Кьер.

Скромные финны и их заявка

Вратари: Лукаш Градецки ("Байер"), Ессе Йоронен ("Брешиа"), Ансси Яаккола ("Бристоль Роверс").

Защитники: Паулюс Араюури ("Пафос"), Дэниэл О’Шонесси (ХИК), Йоона Тойвио ("Хеккен"), Лео Вяйсянен ("Эльфсборг"), Пюрю Сойри ("Эсбьерг"), Саули Вяйсянен ("Кьево"), Николай Алхо (МТК), Йере Уронен ("Генк"), Юкка Райтала ("Миннесота Юнайтед"), Роберт Иванов ("Варта"), Томас Лам ("Зволле").

Полузащитники: Глен Камара ("Рейнджерс"), Роберт Тейлор ("Бранн"), Робин Лод ("Миннесота Юнайтед"), Фредрик Йенсен ("Аугсбург"), Расмус Шуллер ("Юргорден"), Тим Спарв (АЕЛ), Йони Кауко ("Эсбьерг"), Онни Валакари ("Пафос").

Нападающие: Теэму Пукки ("Норвич Сити"), Йоэль Похьянпало ("Унион"), Ласси Лаппалайнен ("Монреаль Импакт"), Маркус Форсс ("Брентфорд").

Главный тренер: Маркку Канерва.

Потери: не имеются. Возможно, в раздевалке был бы ценен опыт экс-игроков сборной Александра Ринга, Никласа Мойсандера или Романа Еременко, но по различным причинам они в национальной команде уже не выступают.

Самый возрастной игрок - Тим Спарв и Ансси Яаккола (34 года).

Самый молодой игрок - Маркус Форсс и Онни Валакари (21 год).

Самый дорогостоящий игрок - Теэму Пукки (семь миллионов евро).

Капитан - Тим Спарв.

37-летний Жирков и остальные игроки сборной России

Вратари: Антон Шунин ("Динамо"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Матвей Сафонов ("Краснодар").

Защитники: Георгий Джикия ("Спартак"), Марио Фернандес, Игорь Дивеев (оба - ЦСКА), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба - "Зенит"), Федор Кудряшов ("Антальяспор"), Андрей Семенов ("Ахмат").

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин (все - "Локомотив"), Александр Головин ("Монако"), Даниил Фомин ("Динамо"), Роман Зобнин ("Спартак"), Алексей Ионов ("Краснодар"), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все - "Зенит"), Денис Макаров ("Рубин"), Алексей Миранчук ("Аталанта"), Денис Черышев ("Валенсия").

Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит"), Антон Заболотный ("Сочи"), Александр Соболев ("Спартак").

Главный тренер: Станислав Черчесов.

Потери: конкуренция в команде большая, поэтому места не нашлось полузащитникам Антону Миранчуку и Алану Дзагоеву, нападающему Федору Смолову и многим другим. По сей день ведутся споры относительно оптимальности состава. Также травму получил защитник Федор Кудряшов, который по последней информации пропустит стартовые две игры.

22 футболиста из 26 играют за клубы РПЛ. Лишь Кудряшов, Черышев, Головин и Миранчук представляют зарубежные команды.

Самый возрастной игрок - Юрий Жирков (37 лет).

Самый молодой игрок - Максим Мухин (19 лет).

Самый дорогостоящий игрок - Александр Головин (28 миллионов евро).

Капитан - Артем Дзюба.

Группа С. Австрийцы без потерь

Вратари: Даниэль Бахманн ("Уотфорд"), Павао Перван ("Вольфсбург"), Александр Шлагер (ЛАСК).

Защитники: Давид Алаба ("Бавария"), Александр Драгович ("Байер"), Марко Фридль ("Вердер"), Мартин Хинтереггер ("Айнтрахт"), Штефан Лайнер ("Боруссия М"), Филипп Линхарт ("Фрайбург"), Штефан Пош ("Хоффенхайм"), Кристофер Триммель ("Унион"), Андреас Ульмер ("Зальцбург").

Полузащитники: Юлиан Баумгартлингер ("Байер"), Флориан Грилич, Кристоф Баумгартнер (оба - "Хоффенхайм"), Штефан Ильзанкер ("Айнтрахт"), Конрад Лаймер, Марсель Забитцер (оба - "РБ Лейпциг"), Валентино Лазаро ("Боруссия М"), Луис Шауб ("Люцерн"), Хавьер Шлагер ("Вольфсбург"), Алессандро Шепф ("Шальке 04").

Нападающие: Марко Арнаутович ("Шанхай Порт"), Михаэль Грегорич ("Аугсбург"), Саша Калайджич ("Штутгарт"), Карим Онисиво ("Майнц").

Главный тренер: Франко Фода.

Потери: нет.

За немецкие клубы выступает подавляющее большинство вызванных австрийцев - 21 игрок из 26.

Самый возрастной игрок - Андреас Ульмер (35 лет).

Самый молодой игрок - Кристоф Баумгартнер (21 год).

Самый дорогостоящий игрок - Давид Алаба (55 миллионов евро).

Капитан - Юлиан Баумгартлингер.

Минус ван Дейк... Нидерланды

Вратари: Марко Бизот (АЗ), Тим Крул ("Норвич"), Мартен Стекеленбург ("Аякс").

Защитники: Патрик ван Анхольт ("Кристал Пэлас"), Натан Аке ("Манчестер Сити"), Дэйли Блинд, Юрриен Тимбер (оба – "Аякс"), Дензел Думфрис (ПСВ), Маттейс де Лигт ("Ювентус"), Йоэл Велтман ("Брайтон"), Стефан де Врей ("Интер"), Оуэн Вейндал (АЗ).

Полузащитники: Донни ван де Бек ("Манчестер Юнайтед"), Райан Гравенберх, Дэви Классен (оба – "Аякс"), Френки де Йонг ("Барселона"), Тен Копмейнерс (АЗ), Мартен де Рон ("Аталанта"), Джорджиньо Вейналдум ("Ливерпуль").

Нападающие: Стевен Бергейс ("Фейеноорд"), Мемфис Депай ("Лион"), Коди Гакпо, Дониэлл Мален (оба – ПСВ), Люк де Йонг ("Севилья"), Квинси Промес ("Спартак"), Ваут Вегорст ("Вольфсбург").

Главный тренер: Франк де Бур.

Потери: главная потеря команды де Бура - лидер обороны и капитан сборной Вирджил ван Дейк. Он так и не успел восстановиться к Евро. Мимо континентального первенства пролетят также Стивен Бергвейн, Ханс Хатебур и Яспер Силлессен, заболевший коронавирусом.

Меньше половины игроков из всего состава выступают в родном чемпионате Нидерландов - 12 человек из 26.

Самый возрастной игрок - Мартен Стекеленбург (38 лет).

Самый молодой игрок - Райан Гравенберх и Юрриен Тимбер (19 лет).

Самый дорогостоящий игрок - Френки де Йонг (90 миллионов евро).

Капитан - Джорджиньо Вейналдум.

Обидчики сборной Казахстана

Вратари: Крал Димитриевский ("Райо Вальекано"), Дамьян Шишковски ("Докса"), Ристе Янков ("Работнички").

Защитники: Стефан Ристовски ("Динамо Загреб"), Висар Муслиу ("МОЛ Фехервар"), Эгзон Бейтулай ("Шкендия"), Кире Ристевски ("Уйпешт"), Джоко Зайков ("Шарлеруа"), Дарко Вельковски ("Риека"), Эзган Алиоский ("Лидс").

Полузащитники: Ариян Адеми ("Динамо Загреб"), Энис Барди ("Леванте"), Стефан Спировски (АЕК Ларнака), Бобан Николов ("Лечче"), Тихомир Костадинов ("Ружомберок"), Ферхан Хасани ("Партизани"), Элиф Элмас ("Наполи"), Даниэль Аврамовский ("Кайсериспор"), Дарко Чурлинов ("Штутгарт"), Марьян Радеский (Академия Пандев).

Нападающие: Горан Пандев ("Дженоа"), Александр Трайковский ("Мальорка"), Иван Триковски (АЕК Ларнака), Влатко Стояновски ("Шамбли"), Крсте Велковски ("Сараево"), Милан Ристовски ("Спартак Трнава").

Главный тренер: Игор Ангеловски.

Потери: Агим Ибраими. Экс-игрок "Астаны" проводит потрясающий сезон в албанском "Кукеси". Многие фанаты неприятно удивились, не найдя в заявке сборной его фамилию.

В составе сборной сыграет многолетний лидер команды Пандев. Самое интересное, что в заявке сборной есть и полузащитник Радеский, который выступает за Академию Пандева, созданную капитаном национальной команды несколько лет назад.

Самый возрастной игрок - Горан Пандев (37 лет).

Самый молодой игрок - Дарко Чурлинов (20 лет).

Самый дорогостоящий игрок - Элиф Элмас (17 миллионов евро).

Капитан - Горан Пандев.

Желто-синяя банда Шевченко

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо Киев"), Андрей Пятов ("Шахтер"), Анатолий Трубин ("Шахтер").

Защитники: Эдуард Соболь ("Брюгге"), Илья Забарный, Денис Попов, Александр Тымчик, Виталий Миколенко, Александр Караваев (все - "Динамо Киев"), Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (оба - "Шахтер").

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все - "Динамо Киев"), Руслан Малиновский ("Аталанта"), Марлос, Тарас Степаненко, Георгий Судаков (все - "Шахтер"), Евгений Макаренко ("Кортрейк"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм"), Александр Зубков ("Ференцварош"), Роман Безус ("Гент").

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент"), Артем Беседин ("Динамо Киев"), Артем Довбик ("Днепр-1")

Главный тренер: Андрей Шевченко.

Потери: здесь можно составить целую сборную из не вызванных по разным причинам. В нее бы вошли и вратарь "Реала" Андрей Лунин, и защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий, и полузащитники Евгений Коноплянка и Виктор Коваленко, нападающие Владислав Супряга и Жуниор Мораес, а также многие другие. Из них реально мог бы помочь команде Шевченко Ракицкий.

За клубы на родине играют 18 футболистов из 26 вызванных. Но основной ударной силой будут именно те, кто выступает в Европе - Малиновский, Зинченко и Ярмоленко.

Самый возрастной игрок - Андрей Пятов (36 лет).

Самый молодой игрок - Илья Забарный и Георгий Судаков (18 лет).

Самый дорогостоящий игрок - Руслан Малиновский (30 миллионов евро).

Капитан - Андрей Пятов.

Группа D. Модрич и молодые в погоне за еще одним хорватским чудом

Вратари: Ловре Калинич ("Тулуза"), Доминик Ливакович ("Динамо Загреб"), Симон Слуга ("Лутон").

Защитники: Домагой Вида ("Бешикташ"), Деян Ловрен ("Зенит"), Шиме Врсалько ("Атлетико"), Борна Баришич ("Рейнджерс"), Дуже Чалета-Цар ("Марсель"), Йосип Юранович ("Хайдук"), Домагой Брадарич ("Лилль"), Миле Шкорич ("Осиек"), Йошко Гвардиол ("Динамо Загреб").

Полузащитники: Лука Модрич ("Реал Мадрид"), Матео Ковачич ("Челси"), Марцело Брозович ("Интер"), Милан Бадель ("Дженоа"), Марио Пашалич ("Аталанта"), Никола Влашич (ЦСКА), Лука Иванушец ("Динамо Загреб").

Нападающие: Иван Перишич ("Интер"), Андрей Крамарич ("Хоффенхайм"), Анте Ребич ("Милан"), Йосип Брекало ("Вольфсбург"), Бруно Петкович, Мислав Оршич (оба — "Динамо Загреб"), Анте Будимир ("Мальорка").

Главный тренер: Златко Далич.

Потери: уже не выступает за сборную полузащитник Иван Ракитич, но по сей день он оставался бы важным игроком стартовой обоймы Далича. Не нашлось места в заявке и Филипу Уремовичу, капитану "Рубина". Без Евро остался и когда-то подававший надежды Марко Пьяца.

В сборной есть победитель Лиги чемпионов в составе "Челси" Ковачич. Также чемпионы Италии Перишич и Брозович, чемпион Турции Вида, чемпион России Ловрен, чемпион Испании Врсалько, чемпион Шотландии Баришич, чемпион Франции Брадарич, а также главная звезда и лидер Модрич.

Самый возрастной игрок - Лука Модрич (35 лет).

Самый молодой игрок - Йошко Гвардиол (19 лет).

Самый дорогостоящий игрок - Матео Ковачич (45 миллионов евро).

Капитан - Лука Модрич.

Чехи готовы к битвам

Вратари: Алеш Мандоус ("Сигма"), Иржи Павленка ("Вердер"), Томаш Вацлик ("Севилья").

Защитники: Ян Боржил, Давид Зима (оба - "Славия Прага"), Якуб Брабец ("Виктория"), Владимир Цоуфал ("Вест Хэм"), Ондржей Челустка ("Спарта"), Павел Кадержабек ("Хоффенхайм"), Томаш Калас ("Бристоль Сити"), Алеш Матею ("Брешиа").

Полузащитники: Антонин Барак ("Верона"), Владимир Дарида ("Герта"), Адам Гложек ("Спарта"), Томаш Голеш, Лукаш Масопуст, Петр Шевчик (все - "Славия Прага"), Якуб Янкто ("Сампдория"), Алекс Крал ("Спартак"), Якуб Пешек ("Слован Либерец"), Томаш Соучек ("Вест Хэм").

Нападающие: Михал Крменчик (ПАОК), Томаш Пекхарт ("Легия"), Патрик Шик ("Байер"), Матей Выдра ("Бернли").

Главный тренер: Ярослав Шилгавы.

Потери: 34-летний хавбек Ондржей Кудела не сыграет на Евро из-за длительной дисквалификации со стороны УЕФА.

Лишь десять футболистов из всей команды представляют местные клубы.

Самый возрастной игрок - Томаш Вацлик и Томаш Пекхарт (32 года).

Самый молодой игрок - Адам Гложек (18 лет).

Самый дорогостоящий игрок - Томаш Соучек (40 миллионов евро).

Капитан - Владимир Дарида.

Состав Англии не без вопросов

Вратари: Дин Хендерсон ("Манчестер Юнайтед"), Сэм Джонстон ("Вест Бромвич"), Джордан Пикфорд ("Эвертон").

Защитники: Бен Чилуэлл, Рис Джеймс (оба – "Челси"), Конор Коди ("Вулверхэмптон"), Харри Магуайр, Люк Шоу (оба – "Манчестер Юнайтед"), Тайрон Мингс ("Астон Вилла"), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба – "Манчестер Сити"), Киран Триппьер ("Атлетико"), Бен Уайт ("Брайтон").

Полузащитники: Джуд Беллингем ("Боруссия Д"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Мэйсон Маунт ("Челси"), Калвин Филлипс ("Лидс"), Деклан Райс ("Вест Хэм").

Нападающие: Доминик Калверт-Льюин ("Эвертон"), Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Рахим Стерлинг, Фил Фоден (оба – "Манчестер Сити"), Джейдон Санчо ("Боруссия Д"), Джек Грилиш ("Астон Вилла"), Букайо Сака ("Арсенал").

Главный тренер: Гарет Саутгейт.

Потери: команда может почувствовать нехватку Трента Александр-Арнольда, Джеймса Мэддисона и Джесси Лингарда.

Лишь три футболиста не выступают за клубы из Англии. Это Триппьер, Беллингем и Санчо.

Самый возрастной игрок - Кайл Уокер (31 год).

Самый молодой игрок - Джуд Беллингем (17 лет).

Самый дорогостоящий игрок - Харри Кейн (120 миллионов евро).

Капитан - Харри Кейн.

Шотландия и ее команда

Вратари: Дэвид Маршалл ("Дерби"), Крейг Гордон ("Хартс"), Джон Маклафлин ("Рейнджерс").

Защитники: Лиам Купер ("Лидс"), Деклан Галлахер, Стивен О’Доннелл (оба - "Мотеруэлл"), Грант Хэнли ("Норвич"), Джек Хендри ("Остенде"), Скотт Маккенна ("Ноттингем Форест"), Натан Паттерсон ("Рейнджерс"), Энди Робертсон ("Ливерпуль"), Грег Тэйлор ("Селтик"), Киран Тирни ("Арсенал").

Полузащитники: Стюарт Армстронг ("Саутгемптон"), Райан Кристи, Каллум Макгрегор, Дэвид Тернбулл (все - "Селтик"), Джон Флек ("Шеффилд Юнайтед"), Джон Макгинн ("Астон Вилла"), Билли Гилмор ("Челси"), Скотт Мактоминей ("Манчестер Юнайтед").

Нападающие: Райан Фрейзер ("Ньюкасл"), Джеймс Форрест ("Селтик"), Кевин Нисбет ("Хиберниан"), Че Адамс ("Саутгемптон"), Линдон Дайкс (КПР).

Главный тренер: Стив Кларк.

Потери: из тех, кто не попал в заявку, явных кандидатов в сборную нет.

Лишь защитник Хендри на клубном уровне выступает за пределами Великобритании, в бельгийском "Остенде".

Самый возрастной игрок - Крейг Гордон (38 лет).

Самый молодой игрок - Натан Паттерсон и Билли Гилмор (19 лет).

Самый дорогостоящий игрок - Энди Робертсон (65 миллионов евро).

Капитан - Энди Робертсон.

Группа Е. Польша вместе с Левандовским

Вратари: Лукаш Фабиански ("Вест Хэм"), Лукаш Скорупски ("Болонья"), Войцех Щесны ("Ювентус").

Защитники: Ян Беднарек ("Саутгемптон"), Бартош Берешиньски ("Сампдория"), Павел Давидович ("Верона"), Камил Глик ("Монако"), Михал Хелик ("Барнсли"), Томаш Кендзера ("Динамо Киев"), Камил Пятковски ("Ракув"), Тимотеуш Пухач ("Лех"), Мацей Рыбусь ("Локомотив").

Полузащитники: Пшемыслав Франковски ("Чикаго Файр"), Кацпер Козловский ("Погонь"), Гжегож Крыховяк ("Локомотив"), Кароль Линетти ("Сампдория"), Якуб Модер ("Брайтон"), Пшемыслав Плахета ("Норвич Сити"), Камиль Юзвяк ("Лех"), Петр Зелиньски ("Наполи"), Матеуш Клих ("Лидс").

Нападающие: Давид Ковнацкий ("Фортуна"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Аркадиуш Милик ("Марсель"), Кароль Свидерский (ПАОК), Якуб Шверчок ("Пяст").

Главный тренер: Паулу Соуза.

Потери: из-за травмы тренерский штаб не сможет рассчитывать на нападающего "Герты" Кшиштофа Пентека. Также в заявку не попали Себастьян Шиманьски, Бартош Капустка и другие.

Основная надежда поляков - Роберт Левандовски. Многолетний лидер сборной готов проявить себя на грядущем празднике футбола.

Самый возрастной игрок - Лукаш Фабиански (36 лет).

Самый молодой игрок - Кацпер Козловский (17 лет).

Самый дорогостоящий игрок - Роберт Левандовски (60 миллионов евро).

Капитан - Роберт Левандовски.

Оптимальный состав словаков

Вратари: Мартин Дубравка ("Ньюкасл"), Душан Куцьяк ("Гданьск"), Марек Родак ("Фулхэм").

Защитники: Давид Ганцко ("Спарта"), Томаш Губочан ("Омония"), Мартин Косцелник ("Слован"), Петер Пекарик ("Герта"), Любомир Сатка ("Лех"), Милан Шкриньяр ("Интер"), Мартин Вальент ("Мальорка"), Денис Вавро ("Уэска").

Полузащитники: Ласло Бенеш ("Аугсбург"), Ондрей Дуда ("Кельн"), Ян Грегуш ("Миннесота Юнайтед"), Марек Гамшик (ИФК Гетеборг), Лукаш Гараслин ("Сассуоло"), Якуб Громада ("Славия Прага"), Патрик Грошовский ("Генк"), Юрай Куцка ("Парма"), Станислав Лоботка ("Наполи"), Роберт Мак ("Ференцварош"), Томаш Суслов ("Гронинген"), Владимир Вайсс ("Слован").

Нападающие: Роберт Боженик ("Фейеноорд"), Михал Дюриш ("Омония"), Иван Шранц ("Яблонец").

Главный тренер: Штефан Таркович.

Потери: не имеются.

Всего два футболиста национальной сборной играют на клубном уровне на родине. Это Вайсс и Косцелник из "Слована".

Самый возрастной игрок - Душан Куцьяк (36 лет).

Самый молодой игрок - Томаш Суслов (19 лет).

Самый дорогостоящий игрок - Милан Шкриньяр (60 миллионов евро).

Капитан - Марек Гамшик.

Испания без игроков "Реала"

Вратари: Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Унай Симон ("Атлетик"), Роберт Санчес ("Брайтон").

Защитники: Хосе Гайя ("Валенсия"), Жорди Альба ("Барселона"), Пау Торрес ("Вильярреал"), Эмерик Ляпорт, Эрик Гарсия (оба - "Манчестер Сити"), Диего Льоренте ("Лидс"), Сесар Аспиликуэта ("Челси").

Полузащитники: Серхио Бускетс ("Барселона"), Родри, Ферран Торрес (оба - "Манчестер Сити"), Тьяго Алькантара ("Ливерпуль"), Коке, Маркос Льоренте (оба - "Атлетико"), Фабиан Руис ("Наполи"), Дани Ольмо ("РБ Лейпциг"), Пабло Сарабия (ПСЖ), Адама Траоре ("Вулверхэмптон").

Нападающие: Микель Оярсабаль ("Реал Сосьедад"), Жерар Морено ("Вильярреал"), Альваро Мората ("Ювентус"), Педри ("Барселона").

Главный тренер: Луис Энрике.

Потери: испанцы могли бы смело заявить вторую сборную, собрав туда тех, кто не получил вызов в первую. Среди них и такие мастера своего дела, как Серхио Рамос, Иско, Марко Асенсио, Дани Карвахаль, Сауль Ньигес, Ансу Фати и многие другие. У кого-то травмы, а кто-то просто не впечатлил Энрике.

Это будет первый крупный турнир, когда в сборной Испании не оказалось ни одного игрока "Реал Мадрида". Всего в команду было вызвано десять футболистов из Ла Лиги.

Испания стала единственной сборной, которая не воспользовалась шансом вызвать 26 игроков, остановив свой выбор на 24 футболистах.

Самый возрастной игрок - Жорди Альба и Серхио Бускетс (32 года).

Самый молодой игрок - Педри (18 лет).

Самый дорогостоящий игрок - Маркос Льоренте (80 миллионов евро).

Капитан - Серхио Бускетс.

Состав Швеции, в котором нет Златана

Вратари: Карл-Юхан Юнссон ("Копенгаген"), Кристоффер Нордфельдт ("Генчлербирлиги"), Робин Ольсен ("Эвертон").

Защитники: Эмиль Крафт ("Ньюкасл"), Виктор Линделеф ("Манчестер Юнайтед"), Маркус Даниэльсон ("Далянь Ифан"), Пьер Бенгтссон ("Вейле"), Людвиг Аугустинссон ("Вердер"), Понтус Янссон ("Брентфорд"), Филип Хеландер ("Рейнджерс"), Микаэль Лустиг (АИК), Андреас Гранквист ("Хельсинборг").

Полузащитники: Эмиль Форсберг ("РБ Лейпциг"), Кен Сема ("Уотфорд"), Виктор Классон, Кристоффер Ольссон (оба - "Краснодар"), Деян Кулусевски ("Ювентус"), Себастьян Ларссон (АИК), Альбин Экдаль ("Сампдория"), Йенс-Люс Каюсте ("Мидтьюлланд"), Маттиас Сванберг ("Болонья"), Густав Свенссон ("Гуанчжоу"), Робин Квайсон ("Майнц").

Нападающие: Маркус Берг ("Краснодар"), Александр Исак ("Реал Сосьедад"), Джордан Ларссон ("Спартак").

Главный тренер: Янне Андерссон.

Потери: Златан Ибрагимович. Из-за повреждения звездный нападающий шведской сборной не поможет своей команде. Эта новость опечалила даже нейтральных фанатов.

Большая ставка будет сделана на молодых игроков - Кулусевского, Исака и Ларссона.

Самый возрастной игрок - Андреас Гранквист и Себастьян Ларссон (36 лет).

Самый молодой игрок - Йенс-Люс Каюсте, Деян Кулусевски и Александр Исак (21 год).

Самый дорогостоящий игрок - Деян Кулусевски и Александр Исак (40 миллионов евро).

Капитан - Андреас Гранквист.

Группа F. Действующие чемпионы мира из Франции

Вратари: Уго Льорис ("Тоттенхэм"), Стив Манданда ("Марсель"), Майк Меньян ("Лилль").

Защитники: Люка Динь ("Эвертон"), Лео Дюбуа ("Лион"), Лукас Эрнандес, Бенжамен Павар (оба - "Бавария"), Преснель Кимпембе (ПСЖ), Жюль Кунде ("Севилья"), Клеман Лангле ("Барселона"), Рафаэль Варан ("Реал Мадрид"), Курт Зума ("Челси").

Полузащитники: Н'Голо Канте ("Челси"), Кингсли Коман, Корентен Толиссо (оба - "Бавария"), Тома Лемар ("Атлетико"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Адриен Рабьо ("Ювентус"), Мусса Сиссоко ("Тоттенхэм").

Нападающие: Виссам Бен-Йеддер ("Монако"), Карим Бензема ("Реал Мадрид"), Усман Дембеле, Антуан Гризманн (оба - "Барселона"), Оливье Жиру ("Челси"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Маркус Тюрам ("Боруссия М").

Главный тренер: Дидье Дешам.

Потери: не хватило места в заявке защитникам Дайоту Упамекано, Тео Эрнандесу и Ферлану Менди, полузащитнику Эдуардо Камавинге, нападающему Антони Марсьялю и многим другим.

В сборной будет сразу три обладателя титула Лиги чемпионов (Зума, Канте и Жиру), четыре чемпиона Германии (Лукас, Павар, Коман и Толиссо), по одному чемпиону Франции (Меньян) и Испании (Лемар).

Самый возрастной игрок - Стив Манданда (36 лет).

Самый молодой игрок - Жюль Кунде и Килиан Мбаппе (22 года).

Самый дорогостоящий игрок - Килиан Мбаппе (160 миллионов евро).

Капитан - Уго Льорис.

Немецкая машина

Вратари: Мануэль Нойер ("Бавария"), Бернд Лено ("Арсенал"), Кевин Трапп ("Айнтрахт").

Защитники: Маттиас Гинтер ("Боруссия М"), Эмре Джан, Матс Хуммельс (оба - "Боруссия Д"), Антонио Рюдигер ("Челси"), Робин Госенс ("Аталанта"), Кристиан Гюнтер ("Фрайбург"), Марсель Хальстенберг, Лукас Клостерманн (оба - "РБ Лейпциг"), Робин Кох ("Лидс"), Никлас Зюле ("Бавария").

Полузащитники: Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити"), Тони Кроос ("Реал Мадрид"), Йозуа Киммих, Джамал Мусиала, Серж Гнабри, Леон Горецка, Лерой Сане (все - "Бавария"), Йонас Хофманн, Флориан Нойхаус (оба - "Боруссия М").

Нападающие: Тимо Вернер, Кай Хаверц (оба - "Челси"), Томас Мюллер ("Бавария"), Кевин Фолланд ("Монако").

Главный тренер: Йоахим Лев.

Потери: из-за травмы сборной не поможет Марк-Андре Тер-Штеген. Также сборной не помогут Марко Ройс, Юлиан Дракслер, Месут Озил и еще целая компания известных исполнителей.

17 из 26 игроков представляют клубы Бундеслиги. Особо полезной может оказаться связка нападающих из "Челси" Вернера и Хаверца.

Самый возрастной игрок - Мануэль Нойер (35 лет).

Самый молодой игрок - Джамал Мусиала (18 лет).

Самый дорогостоящий игрок - Йозуа Киммих (90 миллионов евро).

Капитан - Мануэль Нойер.

Неуступчивые венгры

Вратари: Адам Богдан, Денеш Дибус (оба - "Ференцварош"), Петер Гулачи ("РБ Лейпциг").

Защитники: Бендегуз Болла, Аттила Фиола, Лоик Него (все - "Фехервар"), Эндре Ботко, Герге Ловренчич (оба - "Ференцварош"), Акош Кечкеш ("Лугано"), Адам Лонг ("Омония"), Вилли Орбан ("РБ Лейпциг"), Аттила Салаи ("Фенербахче").

Полузащитники: Адам Надь ("Бристоль Сити"), Ласло Кляйнхайслер ("Осиек"), Томаш Чери ("Мезекевешд"), Даниэль Гоздог ("Филадельфия Юнион"), Ондраш Шефер (ДАК-1904), Давид Шигер ("Ференцварош"), Кевин Варга ("Касымпаша"), Роланд Варга (МТК).

Нападающие: Адам Салаи ("Майнц"), Роланд Шаллаи ("Фрайбург"), Неманья Николич ("Фехервар"), Саболч Шен ("Даллас"), Янош Хан ("Пакш"), Филип Холендер ("Партизан").

Главный тренер: Марко Росси.

Потери: на турнире не сыграет одна из главных звезд венгерского футбола Доминик Собослаи. Полузащитник "РБ Лейпциг" все еще не залечил травму.

В обойме есть экс-игрок "Астаны" Кляйнхайслер. Он стал единственным футболистом, игравшим в Казахстане, который имеет шанс сыграть на Евро-2020.

Самый возрастной игрок - Адам Богдан, Адам Салаи, Неманья Николич и Томаш Чери (33 года).

Самый молодой игрок - Саболч Шен (20 лет).

Самый дорогостоящий игрок - Вилли Орбан (16 миллионов евро).

Капитан - Адам Салаи.

Роналду и команда, которая должна защитить титул

Вратари: Антони Лопеш ("Лион"), Руй Патрисиу ("Вулверхэмптон"), Руй Силва ("Гранада").

Защитники: Жоау Канселу, Рубен Диаш (оба - "Манчестер Сити"), Нелсон Семеду ("Вулверхэмптон"), Жозе Фонте ("Лилль"), Пепе ("Порту"), Нуну Мендеш ("Спортинг"), Рафаэл Геррейру ("Боруссия Д").

Полузащитники: Данилу Перейра (ПСЖ), Жоау Палинья, Педру Гонсалвеш (оба - "Спортинг"), Гонсалу Гедеш ("Валенсия"), Рубен Невеш, Жоау Моутинью (оба - "Вулверхэмптон"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Ренату Саншеш ("Лилль"), Сержиу Оливейра ("Порту"), Вильям Карвалью ("Бетис"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити").

Нападающие: Андре Силва ("Айнтрахт"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Диогу Жота ("Ливерпуль"), Жоау Феликс ("Атлетико"), Рафа Силва ("Бенфика").

Главный тренер: Фернанду Сантуш.

Потери: никаких сенсационных решений со стороны Сантуша нет. В команду вызваны достойные и опытные.

Честь сборной Португалии на Евро будут защищать чемпионы Англии - Канселу, Диаш и Бернарду, чемпионы Франции - Фонте и Саншеш, чемпионы Португалии - Мендеш, Палинья и Гонсалвеш, а также чемпион Испании Феликс.

Самый возрастной игрок - Пепе (38 лет).

Самый молодой игрок - Нуну Мендеш (18 лет).

Самый дорогостоящий игрок - Бруну Фернандеш (90 миллионов евро).

Капитан - Криштиану Роналду.

Самым возрастным полевым игроком всего турнира является португалец Пепе (38 лет), а самым молодым - поляк Козловский (17 лет). Среди вратарей это нидерландец Стекеленбург (38 лет) и украинец Трубин (19 лет).

Самый возрастной капитан - Пандев из Северной Македонии (37 лет), а самый молодой - шотландец Робертсон (27 лет).

Наибольшее количество футболистов было вызвано из "Челси" и "Манчестер Сити" - по 15 игроков. Затем идут "Бавария" (14) и "Ювентус" (12).

Напомним, что Евро-2020 начнется с матча между сборными Турции и Италии, который состоится в ночь с 11 на 12 июня в 01:00 ночи по времени Нур-Султана.

Подробнее о Евро-2020 можете прочитать здесь, а про трансляции на казахстанском телевидении - по этой ссылке.

Фото: Goal.com (1,2,6,25,32), 90min.com (3,16,22,26,42,49,51,52,53,56), FIFA (4,7,13,24,48), Squawka.com (5), ВВС (8,39), Sky Sports (9,10,36,38), UEFA (11,18,23,28,33,57), AS (12), TalkSport (14,40), Tek Deeps (15), Footboom.com (17,29,34), Global Look Press (19,20), ТАСС (21), Gol.mk (27), 112.international (30), MB Media (31), World Soccer (35,42,43,46), Marca (37,47,50), beIN Sports (41,44,45), Hungary Today (54), Promenad.hu (55), Laptrinhx.com (58)©️

Спонсор материала Parimatch - онлайн-букмекер №1 в Казахстане. Компания дарит до 70 000 тенге при первом пополнении игрового счета. Получить бонус