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Украина удивит, Германия разочарует, Франция победит? Прогноз на Евро-2020

Первый матч турнира пройдет 11 июня.

Украина удивит, Германия разочарует, Франция победит? Прогноз на Евро-2020
Коллаж: theanalyst.com©
Новости спорта Футбол
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Чемпионат Европы по футболу стартует уже на следующей неделе, и после объявления заявок с составами сборных есть смысл прогнозировать, как будет развиваться турнир. Корреспондент Vesti.kz оценил уровень борьбы в каждой из групп и выделил основных фаворитов Евро-2020. 

Группа А 

Италия - наиболее статусная и именитая команда в этом квартете. Роберто Манчини освежил состав, при этом в коллективе есть уже опытные Бонуччи, Кьеллини, Верратти и Иммобиле. Итальянцы наверняка выйдут из группы, причем с первого места, хотя, безусловно, им придется помучиться с каждым из соперников.

Турция и Швейцария - примерно равные по силе сборные, и предсказать, кто из них точно выйдет из группы, достаточно сложно, но все-таки сделаем выбор в пользу турок, учитывая, что команда Шенола Гюнеша моложе, и новое поколение игроков там выглядит крайне интересным. 

Призрачные шансы на плей-офф у сборной Уэльса. Есть ощущение, что валлийцы прошли свой пик на прошлом Евро, когда им удалось дойти до полуфинала. Многие лидеры сборной Уэльса постарели и уже не столь эффективны, тем более команда едет на турнир без своего главного тренера Райана Гиггза, который отстранен из-за подозрения в избиении девушки. 

Группа В

В данном составе участников почти нет никаких сомнений в превосходстве Бельгии над всеми остальными. Более того, подопечные Роберто Мартинеса являются одними из претендентов на победу в турнире. Возможно, это последний шанс этого поколения выиграть большой турнир и войти в историю. 

Вслед за бельгийцами, скорее всего, выйдут датчане. У скандинавов сбитый и действительно классный состав с понятной и отлаженной игровой концепцией, где есть большие игроки в каждой линии. Также на стороне датчан календарь. Вероятно, решающий матч за выход они сыграют в третьем туре на своем поле в Копенгагене против России. 

Команда Станислава Черчесова также рассматривается как претендент на второе место, но нельзя сказать, что сборная России стала сильнее после домашнего ЧМ. И надо добавить, что с точки зрения класса обороны, она выглядит точно менее убедительно. 

Финляндия на бумаге рассматривается как аутсайдер, но на деле игроки Марку Канервы потреплют нервы абсолютно всем в своей группе, и не исключено, что заберут у кого-то важные очки, но на выход из группы даже с третьего места вряд ли наиграют. 

Группа С

Очень интересный состав группы, где есть проходящие период перезагрузки Нидерланды, набирающая силу Украина, крепкие австрийцы и дерзкие македонцы.

Нидерланды обладают традиционно талантливым и ярким составом с амбициозным лидером Мемфисом Депаем, который находится в превосходной форме, но есть и небольшое опасение - тренер Франк де Бур не впечатляет даже родных болельщиков. Однако из группы оранжевые, безусловно, выйдут, а вот дальше - как пойдет. 

Украина, которая несколько месяцев назад сыграла вничью с Казахстаном, тем не менее может стать одной из команд - открытий турнира. Андрей Шевченко везет на турнир действительно классный, молодой и не признающий авторитетов состав. Но украинцам придется непросто с той же Австрией, их набор игроков вряд ли слабее, поэтому именно эти команды будут вести борьбу за плей-офф. 

Северная Македония, по сути, уже выполнила свою главную миссию, отобравшись в финальный турнир, и, несмотря на огромное желание проявить себя, общий класс команды едва ли позволит обойти кого-либо из соперников. 

Группа D

Тут в одной группе собрались финалист и полуфиналист последнего чемпионата мира - Англия и Хорватия. Именно эти топ-сборные должны без проблем квалифицироваться в 1/8 финала. У Англии вновь выросло отличное поколение - игроки, которые совсем недавно сражались в финале Лиги чемпионов в составах "Манчестер Сити" и "Челси". Если принять во внимание уже приобретенный опыт на ЧМ-2018, англичане вполне способны претендовать на медали. 

Хорваты переживают этап перестройки, некоторые знаковые игроки вроде Ивана Ракитича покинули сборную, а на их место пришли более молодые. Добиться сопоставимого успеха, как на прошлом мундиале, у них вряд ли получится, но до четвертьфинала подопечные Златко Далича могут дойти даже в нынешнем состоянии. 

У чехов более интересный и вариативный состав по сравнению с шотландцами, но им будет сложно обойти тех же хорватов, и тут есть надежда лишь на третье место, которое потенциально может дать им путевку в плей-офф. 

Группа Е

Впервые за долгие годы Испания не воспринимается многими как один из главных претендентов на трофей. У Луиса Энрике противоречивый бэкграунд работы со сборной, а состав испанцев уже не так монструозен, как было раньше. Но даже в таких обстоятельствах почти нет сомнений, что групповой этап Ла Фурия Рохи все-таки преодолеет. 

А вот дальше в этой группе проблематично выбрать, кто сильнее из трио Польша - Словакия - Швеция. Но давайте будем консервативными и сделаем ставку на стабильность и надежность. Как известно, это характеризующие особенности сборной Швеции, где по-прежнему растут молодые таланты с топ-потенциалом. 

Группа F

Сборная Венгрии в этом квартете должна просто наслаждаться моментом, ведь когда тебе предстоит сыграть с Францией, Германией и Португалией, всерьез рассчитывать на выход из группы не стоит. При этом убийственный состав команд может лишить нас одной из топ-сборных уже на групповой стадии.

Франция остается не просто чемпионом мира по статусу, но и по всем другим признакам. Однажды Дидье Дешам уже выигрывал чемпионат Европы вслед за чемпионатом мира. Сейчас он хочет повторить этот безумный трюк в качестве тренера, и у него на это отличные шансы. 

Германия и Португалия чуть уступают Франции по наполнению состава, но остаются великими футбольными державами, где выход в плей-офф - задача-минимум. И все-таки предпочтение на одно из двух гарантированных мест в плей-офф мы отдаем Португалии. Есть ощущение, что тренер Йоахим Лев и его лидеры - Нойер, Хуммельс, Кроос и Мюллер - уже не столь голодны до побед на уровне сборной, а молодые звезды Бундесманшафт просто еще не дозрели до больших достижений. 

У Португалии в потрясающей форме на турнир едут топ-игроки из АПЛ - Рубен Диаш, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва и Диогу Жота. Именно они должны обеспечить команде Фернанду Сантуша решающее преимущество над Германией. 

Кто будет в финале и кто выиграет чемпионат Европы 

Если бы не сетка турнира, то пара финалистов Франция - Бельгия являлась бы самой явной, но так получается, что в случае выхода этих команд с первых мест они окажутся в одной части сетки и могут сыграть на стадии полуфинала. 

Поэтому, кроме двух названных сборных, с другой стороны сетки плей-офф при ожидаемых раскладах могут дойти до финала Португалия или Англия. 

Ну и окончательный выбор относительно победителя предстоящего чемпионата Европы мы делаем в пользу сборной Франции, которая не стала слабее по составу и обладает необходимым менталитетом для очередного триумфа. 

Наш прогноз: Франция - победитель Евро-2020! Согласны?

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Метки:
Евро-2020 Сборная России по футболу Португалия Италия Шотландия Венгрия Франция Украина Турция Швейцария Дания Финляндия Бельгия Нидерланды Австрия Македония Хорватия Великобритания Чехия Испания Швеция Словакия Германия

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