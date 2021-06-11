Прямая трансляция церемонии открытия Евро-2020 и матча Турция - Италия

Сегодня, в ночь с 11 на 12 июня, стартует чемпионат Европы по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первый матч турнира пройдет в Риме, в нем встретятся сборные Италии и Турции.

В 00:30 по времени Нур-Султана начнется церемония открытия. Игра же стартует в 01:00.

Торжественное мероприятие, а также трансляцию матча можно посмотреть на сайте телеканала по этой ссылке.

С расписанием показа матчей Евро-2020 в Казахстане можно ознакомиться здесь.

Украина удивит, Германия разочарует, Франция победит? Прогноз на Евро-2020

Спонсор рубрики "Евро-2020" - Parimatch, онлайн-букмекер №1 в Казахстане. В период Евро-2020 компания разыграет четыре авто и призы на 50 миллионов тенге. Розыгрыши авто и других подарков будут проходить каждую неделю. Для участия необходимо сделать ставку от 2000 тенге с коэффициентом не ниже 1,8.

Участвовать в акции