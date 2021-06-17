Прямая трансляция матчей Украина - Северная Македония, Дания - Бельгия и Нидерланды - Австрия на Евро-2020

Сегодня, 17 июня, пройдут очередные матчи группового этапа чемпионата Европы по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках второго тура сыграют Украина - Северная Македония (19:00), Дания - Бельгия (22:00) и Нидерланды - Австрия (01:00).

Первую и третью игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала. Второй матч можно посмотреть на телеканале Qazaqstan.

С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.

Напомним, что Италия первой отобралась в плей-офф турнира после победы во втором туре над Швейцарией (3:0).

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