Италия разгромила Швейцарию и первой вышла в плей-офф Евро-2020

Сборная Италии по футболу обыграла команду Швейцарии во втором туре группового этапа чемпионата Европы-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы А прошла на стадионе "Олимпико" в Риме и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей в дубль оформил Мануэль Локателли (26-я и 52-я минуты), еще один мяч забил Чиро Иммобиле (89-я).

При этом итальянцы забили гол на 19-й минуте, но он был отменен после просмотра VAR - Джорджо Кьеллини сыграл рукой.

Итальянцы, ранее разгромившие сборную Турции (3:0), набрали шесть очков и гарантировали себе как минимум второе место в группе и путевку в плей-офф. В активе сборной Уэльса четыре очка, у швейцарцев - 1, у турков - 0.

В заключительном туре группового этапа сборная Италии 20 июня сыграет с командой Уэльса в Риме, в этот же день в Баку состоится матч Швейцария - Турция.

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