Названы главные фавориты Евро-2020

Букмекерская компания Parimatch назвала главных фаворитов Евро-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz. Так, главным фаворитом считаются действующие чемпионы мира - Франция. Коэффициент на их победу равен всего 5.

Второе место в этом списке с коэффициентом 6 занимает сборная Англии, а третье - Бельгия. Коэффициент на их победу - 6.50. Германия с коэффициентом 8 располагается на четвертом месте, а пятую строчку делят Испания и Португалия. Коэффициент на победителей последних трех чемпионатов Европы равен 9.



Интересно, что Украина вместе с Данией делят десятое место в списке фаворитов. Коэффициент на их победу равен 67. А Россия занимает 12 место с коэффициентом 81.

Составы всех сборных на Евро-2020: потери, самые возрастные, молодые и дорогостоящие

Напомним, Евро-2020 стартует в ночь на 12 июня матчем Турция - Италия. В групповом этапе сыграют 24 сборные, а турнир пройдет в 11-ти городах Европы.

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