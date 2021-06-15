Назван наиболее вероятный счет матча Франция - Германия на Евро-2020

Сегодня, 15 июня, на Евро-2020 пройдут два оставшихся матча первого тура группового этапа, сообщает корреспондент Vesti.kz. В рамках группы F в 22:00 по времени Нур-Султана сыграют Венгрия и Португалия (Пушкаш Арена, Будапешт), а в 01:00 - Франция и Германия (Альянц-Арена, Мюнхен). Прямые трансляции этих матчей можно посмотреть здесь.

Букмекерская компания Parimatch выставила на эти матчи следующие коэффициенты.

Победа Венгрии - 8.60, ничья - 4.50, победа Португалии - 1.45. А наиболее вероятным результатом этого матча называется счет 1:0 в пользу Португалии. Коэффициент на это событие - 6.00.

Победа Франции - 2.70, ничья - 3.20, победа Германии - 2.90. Наиболее вероятный счет - 1:1 с коэффициентом 6.40.

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