Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Все про ЕВРО-2020 Все про ОЛИМПИАДУ-2020 Шансы Рыпаковой на ОИ-2020
Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Олимпиада-2020 Конкурсы Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Прямая трансляция матчей Франция - Германия и Венгрия - Португалия на Евро-2020

Это заключительные игры первого тура.

Прямая трансляция матчей Франция - Германия и Венгрия - Португалия на Евро-2020
Коллаж: deviantart.com©
Новости спорта Сборные Евро-2020
0

Сегодня, 15 июня, состоятся два заключительных матча первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, в рамках группы F сборная Венгрии сыграет с Португалией. Эта встреча пройдет на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште и начнется в 22:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире ее покажет телеканал Qazsport.

В 01:00 начнется матч между сборными Франции и Германии. Трансляцию со стадиона "Альянц-Арена" в Мюнхене будет вести телеканал Qazaqstan.

Спонсор рубрики "Евро-2020" - Parimatch, онлайн-букмекер №1 в Казахстане. В период Евро-2020 компания разыграет четыре авто и призы на 50 миллионов тенге. Розыгрыши авто и других подарков будут проходить каждую неделю. Для участия необходимо сделать ставку от 2000 тенге с коэффициентом не ниже 1,8.

Участвовать в акции

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Евро-2020
Новости
Сегодня
09:29
Футбол

Прямая трансляция матчей Франция - Германия и Венгрия - Португалия на Евро-2020
Сегодня
08:58
Футбол

Испания установила рекорд Евро. Тренер извинился за результат матча со Швецией
Сегодня
02:57
Футбол

Испания и Швеция выдали удивительный результат в матче Евро-2020
Вчера
23:52
Футбол

Словакия вырвала победу у Польши в матче с автоголом вратаря и первым удалением на Евро
Вчера
20:52
Футбол

Сборная Чехии обыграла Шотландию и сместила Англию с первого места группы на Евро
Вчера
13:41
Футбол

Кто победит в матчах Евро-2020 Испания - Швеция и Польша - Словакия?
Вчера
11:52
Футбол

Соперник сборной Казахстана повторил антирекорд чемпионатов Европы по футболу
Вчера
10:29
Футбол

"Покажите матч Черчесову!". Россиянам поставили в пример соперника сборной Казахстана на Евро-2020
Вчера
10:00
Футбол

Прямая трансляция матча Испания - Швеция и еще двух игр на Евро-2020
Вчера
09:20
Футбол

Футболисту заткнули рот во время празднования гола в ворота соперника сборной Казахстана на Евро-2020
Вчера
08:03
Футбол

Эриксен сделал первое заявление после остановки сердца на поле
Вчера
02:52
Футбол

Соперник сборной Казахстана сделал камбэк с 0:2, но проиграл Нидерландам на старте Евро-2020
13 июня
23:52
Футбол

Последний соперник сборной Казахстана едва не сотворил сенсацию на Евро-2020
13 июня
21:37
Футбол

Футболист сборной Дании Эриксен перенес на поле остановку сердца - тренер
13 июня
20:51
Футбол

Сборная Англии обыграла Хорватию и впервые в истории стартовала с победы на Евро
13 июня
19:35
Футбол

Количество подписчиков в Instagram Кристиана Эриксена увеличилось на 700 тысяч человек
13 июня
19:02
Футбол

Эталон технико-тактического мастерства. Как Бельгия обыграла Россию и почему сборная Казахстана далека от идеала
13 июня
18:10
Футбол

Кейн - капитан. Названы составы сборных Англии и Хорватии на матч Евро-2020
13 июня
17:11
Футбол

Эриксен был почти мертв - футболист сборной Финляндии
13 июня
16:43
Футбол

Появилась информация из больницы о состоянии потерявшего сознание во время матча Евро футболиста сборной Дании
13 июня
13:57
Футбол

"Мы чужие на этом празднике". Фанаты шокированы разгромом сборной России на Евро-2020
13 июня
13:16
Футбол

"Был пульс, но пропал". Как спасали от сердечного приступа футболиста сборной Дании на матче Евро
13 июня
12:47
Футбол

Названы фавориты третьего дня Евро-2020
13 июня
12:00
Футбол

В борьбу вступает сборная Украины. Прямая трансляция трех матчей Евро-2020
13 июня
09:17
Футбол

Защитник сборной Бельгии получил двойной перелом глазницы в матче Евро-2020 против России
13 июня
07:29
Футбол

"Я моментов не видел". Хабиб Нурмагомедов назвал ожидаемым поражение России от Бельгии на Евро-2020
13 июня
02:52
Футбол

Бельгия разгромила Россию и возглавила группу на Евро-2020
13 июня
01:29
Футбол

Сборная Финляндии стартовала с исторической победы на Евро-2020
12 июня
23:32
Футбол

Появилась информация о состоянии потерявшего сознание во время матча Евро футболиста сборной Дании
12 июня
22:56
Футбол

Матч Евро-2020 обернулся трагедией. Лидер сборной Дании потерял сознание на поле
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика