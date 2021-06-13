Эриксен был почти мертв - футболист сборной Финляндии

Защитник сборной Финляндии Йере Уронен рассказал о реакции на инцидент, произошедший с датским хавбеком Кристианом Эриксеном во время матча первого тура группового этапа Евро-2020.

"Единственным желанием было помочь ему. Но единственное, чем мы могли помочь, - это отойти в сторону и не мешать медикам спасать ему жизнь. Единственная важная новость за сегодня - это то, что с Кристианом уже все хорошо. Все остальное для меня неважно. У меня у самого на стадионе были жена и ребенок… Даже не знаю, что сказать. Главное, что обошлось.

Он был почти мертв. И мы решили: что бы ни решила Дания, мы ее поддержим. Они были готовы продолжать. Поэтому мы быстро собрались и пошли на поле. Долго сидели и ждали подтверждения", - приводит слова Уронена Sport24.

Напомним, встреча группы В прошла в субботу в Копенгагене и завершилась со счетом 1:0 в пользу финнов. В самом конце первого тайма 29-летний полузащитник датской команды Эриксен упал и потерял сознание. На протяжении нескольких минут врачи оказывали игроку первую помощь, в том числе непрямой массаж сердца. Затем футболиста увезли в подтрибунное помещение, команды проследовали за ним. Позднее УЕФА сообщил, что игрок находится в клинике: он в сознании, его состояние стабильно. Матч остановили почти на два часа, он возобновился в 00:30.

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