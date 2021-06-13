Появилась информация из больницы о состоянии потерявшего сознание во время матча Евро футболиста сборной Дании

Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен, доставленный в госпиталь с поля во время матча чемпионата Европы против команды Финляндии, остается в стабильном состоянии, диагноз игроку еще не поставлен. Об этом говорится в релизе официального "Твиттера" Датского футбольного союза (DBU).

"Этим утром мы разговаривали с Кристианом Эриксеном, он передал свои наилучшие пожелания команде. Его состояние остается стабильным, но он по-прежнему находится в больнице для дальнейшего обследования", - отмечается в сообщении.

"Игроки и персонал национальной команды получили кризисную (психологическую) помощь и продолжают биться на турнире друг за друга дальше после вчерашнего инцидента. Мы благодарим всех за сердечные слова поддержки Кристиану Эриксену, заверяем, что все пожелания, адресованные DBU, будут переданы лично Кристиану и его семье", - сообщается в релизе.

Напомним, встреча группы В прошла в субботу в Копенгагене и завершилась со счетом 1:0 в пользу финнов. В самом конце первого тайма 29-летний полузащитник датской команды Эриксен упал и потерял сознание. На протяжении нескольких минут врачи оказывали игроку первую помощь, в том числе непрямой массаж сердца. Затем футболиста увезли в подтрибунное помещение, команды проследовали за ним. Позднее УЕФА сообщил, что игрок находится в клинике: он в сознании, его состояние стабильно. Матч остановили почти на два часа, он возобновился в 00:30.

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