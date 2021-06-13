"Был пульс, но пропал". Как спасали от сердечного приступа футболиста сборной Дании на матче Евро

Врач сборной Дании по футболу Мортен Боэсен рассказал подробности произошедшего с полузащитником Кристианом Эриксеном.

Напомним, что накануне во время матча Евро-2020 против Финляндии он потерял сознание и упал на газон. Несколько минут врачи оказывали игроку помощь, потом стало известно, что у него случился сердечный приступ.

По словам медика, у игрока на какое-то время внезапно пропал пульс.

"Сначала он дышал, у него был пульс, но внезапно все поменялось. И, как вы видели, мы начали делать ему искусственное дыхание. Нам удалось реанимировать Кристиана. Когда его везли в больницу, он разговаривал со мной", - цитирует врача Ассошиэйтед Пресс.

Напомним, что инцидент с футболистом случился в конце первого тайма. Матч был прерван почти на два часа. В итоге команды встречу все-таки доиграли и победу со счетом 1:0 одержала Финляндия.

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