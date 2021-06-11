"Будет жарким и непредсказуемым". Обозреватель France Football назвал ключевую особенность Евро-2020

Французский комментатор и обозреватель журнала France Football и газеты L'Équipe Танги Ле Севилье в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы-2020. Эксперт отметил фаворитов, но заявил, что результат турнира может быть самым непредсказуемым.

"Предстоящий чемпионат Европы будет интересным и необычным. Он впервые пройдет на таком обширном пространстве. В соревновании примут участие 24 команды. Все это будет в новинку для всех команд. Особую опасность представляет возможность команд лишиться ведущих игроков из-за Covid-19. Именно поэтому делать долгосрочные прогнозы очень сложно. В этом розыгрыше турнира может быть самый неожиданный победитель. В данный момент фавориты выглядят стандартно: Франция, Германия, Италия, Испания, Англия и Бельгия. Однако каждый из участников чемпионата, за исключением Финляндии, Македонии и Венгрии, может претендовать на хорошие результаты. Эти команды слишком слабые по классу. Возможно, им удастся сотворить пару сенсаций, но это все. Дальше в плей-офф все будет в руках опытных бойцов. Чемпионат будет жарким и непредсказуемым. Я не могу назвать явного фаворита, все будет ясно по ходу соревнования", - отметил Севилье.

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Напомним, чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В соревновании примут участие 24 команды, поделенные на шесть групп.

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