Бельгия разгромила Россию и возглавила группу на Евро-2020

Бельгия выиграла крупно у России в первом туре чемпионата Европы по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:0 в пользу бельгийцев.

Уже на 10-й минуте успеха добились номинальные хозяева, когда Ромелу Лукаку воспользовался нерасторопностью Андрея Семенова и неотразимо пробил по воротам Антона Шунина.

На 34-й минуте голкиперу россиян пришлось снова вынимать мяч из сетки своих ворот. И в этой ситуации Шунин может винить только себя, поскольку после флангового навеса прямо перед собой отбил мяч, который спокойно добил в ворота Томас Менье.

После перерыва, как и ожидалось, бельгийцы начали играть по счету, в то время как россияне большими силами пошли вперед отыгрываться. Однако команда Роберто Мартинеса не только хорошо оборонялась, но и временами остро отвечала своими атаками. В одной из них на 88-й минуте Лукаку оформил дубль и этим самым установил окончательный счет в матче.

Благодаря этой победе Бельгия набрала три очка и возглавила группу В. Россия расположилась на последнем, четвертом месте.

Напомним, что в другом матче этого квартета Финляндия одержала историческую победу над Данией (1:0).

Во втором туре, 16 июня, Финляндия встретится с Россией, а на следующий день сыграют Дания и Бельгия.

Спонсор рубрики "Евро-2020" - Parimatch, онлайн-букмекер №1 в Казахстане. В период Евро-2020 компания разыграет четыре авто и призы на 50 миллионов тенге. Розыгрыши авто и других подарков будут проходить каждую неделю. Для участия необходимо сделать ставку от 2000 тенге с коэффициентом не ниже 1,8.

Участвовать в акции