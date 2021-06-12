Защитник "Ювентуса" из сборной Турции Мерих Демирал забил автогол в стартовом матче чемпионата Европы по футболу против Италии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч-открытие турнира проходит в Риме. На табло долго горели нули, пока на 53-й минуте Демираль не вывел вперед хозяев. По иронии этот мяч стал первым забитым на Евро-2020.

Напомним, что перед этой игрой на "Стадио Олимпико" состоялась официальная церемония открытия турнира, который пройдет в 11-ти городах и продлится до 11 июля.

Турция и Италия играют в группе А, в которую также вошли сборные Уэльса и Швейцарии.

Звезды итальянского футбола и гимн в исполнении U2. В Риме состоялась церемония открытия Евро-2020

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