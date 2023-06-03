"Манчестер Сити" стал обладателем Кубка Англии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Финальный матч турнира прошел в Лондоне на стадионе "Уэмбли". "Горожане" встречались с "Манчестер Юнайтед" и выиграли со счетом 2:1.

По итогам первого тайма на табло горела ничья 1:1. Уже на 13 секунде Илкай Гюндоган вывел "Ман Сити".На 33-й Бруну Фернандеш реализовал пенальти и сравнял. На 51 минуте Гюноган оформил дубль и этот гол в итоге стал победным.

Таким образом, "Манчестер Сити" оформил в этом сезоне золотой дубль. Ранее он выиграл чемпионат Англии.

10 июня команда Хосепа Гвардиолы сыграет в финале Лиги чемпионов с "Интером".