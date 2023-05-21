"Манчестер Сити" стал чемпионом АПЛ

Пожалуйста, подождите...Укажите emailУкажите имя или псевдонимУкажите парольДля регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообществаДля редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайтеУкажите корректный Emailmaterial_dobavlen_v_izbrannoeДобавить в избранноеУбрать из избранногоПароли не совпадаютЗадайте пароль для входа на сайтХороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символовСпасибо за Ваш голос!Добавить +1Убрать +1Выберите вариант ответа
Это произошло благодаря поражению "Арсенала" в матче против "Ноттингем Фореста". Лондонский клуб проиграл со счетом 0:1.
"Манчестер Сити" претендует на требл – победу в чемпионате и Кубке Англии, а также в Лиге чемпионов за один сезон. До этого единственной английской командой, оформившей требл, становился "Манчестер Юнайтед" в сезоне-1998/99.
Реклама