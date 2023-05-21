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"Манчестер Сити" стал чемпионом АПЛ

"Манчестер Сити" стал чемпионом АПЛ
©twitter.com/ManCity

"Манчестер Сити" досрочно выиграл английскую Премьер-лигу сезона-2022/2023, сообщают Vesti.kz.

Это произошло благодаря поражению "Арсенала" в матче против "Ноттингем Фореста". Лондонский клуб проиграл со счетом 0:1.

"Манчестер Сити" претендует на требл – победу в чемпионате и Кубке Англии, а также в Лиге чемпионов за один сезон. До этого единственной английской командой, оформившей требл, становился "Манчестер Юнайтед" в сезоне-1998/99.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 35 27 4 4 92-31 85
2 Арсенал 37 25 6 6 83-43 81
3 Ньюкасл Юнайтед 36 19 12 5 67-32 69
4 Манчестер Юнайтед 36 21 6 9 52-41 69
5 Ливерпуль 37 19 9 9 71-43 66
6 Брайтон энд Хов Альбион 35 17 7 11 67-49 58
7 Астон Вилла 37 17 7 13 49-45 58
8 Тоттенхэм Хотспур 37 17 6 14 66-62 57
9 Брентфорд 37 14 14 9 57-46 56
10 Фулхэм 37 15 7 15 54-51 52
11 Кристал Пэлас 37 11 11 15 39-48 44
12 Челси 35 11 10 14 36-41 43
13 Вулверхэмптон Уондерерс 37 11 8 18 31-53 41
14 Борнмут 37 11 6 20 37-70 39
15 Вест Хэм Юнайтед 36 10 7 19 38-52 37
16 Ноттингем Форест 37 9 10 18 37-67 37
17 Эвертон 37 7 12 18 33-57 33
18 Лидс Юнайтед 36 7 10 19 46-71 31
19 Лестер Сити 36 8 6 22 49-67 30
20 Саутгемптон 36 6 6 24 31-66 24

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Метки:
Манчестер Сити АПЛ

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