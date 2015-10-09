Французский нападающий "Борнмута" Эли Жуниор Крупи определился со следующим клубом, передают Vesti.kz.

По информации indykaila News, 20-летний форвард хочет перейти в "Ливерпуль". Цель Крупи — воссоединиться с Андони Ираолой. Текущим летом 44-летний испанский специалист покинул пост главного тренера "Борнмута" и возглавил "Ливерпуль".

Ранее сообщалось об интересе к нападающему со стороны "Арсенала", "Манчестер Сити", а также "Баварии", которая активно следит за выступлениями футболиста.

В минувшем сезоне Крупи провёл 33 матча в английской премьер-лиге (АПЛ), забил 13 мячей и подтвердил статус одного из самых перспективных молодых форвардов Европы.

Француз выступает за "Борнмут" с лета 2025 года, когда перебрался из "Лорьяна" за 13 миллионов евро. За один сезон его трансферная стоимость значительно выросла — сейчас портал Transfermarkt оценивает нападающего в 70 миллионов евро, тогда как в декабре его стоимость составляла 22 миллиона евро. Сам "Борнмут" хочет выручить за Крупи около 100 миллионов евро.

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