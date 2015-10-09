Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Англия
Вчера 22:00
 

Восходящая звезда АПЛ согласился перейти в "Ливерпуль"

  Комментарии

Поделиться
Восходящая звезда АПЛ согласился перейти в "Ливерпуль" ©depositphotos.com/mrogowski_photography

Французский нападающий "Борнмута" Эли Жуниор Крупи определился со следующим клубом, передают Vesti.kz.

Поделиться

Французский нападающий "Борнмута" Эли Жуниор Крупи определился со следующим клубом, передают Vesti.kz.

По информации indykaila News, 20-летний форвард хочет перейти в "Ливерпуль". Цель Крупи — воссоединиться с Андони Ираолой. Текущим летом 44-летний испанский специалист покинул пост главного тренера "Борнмута" и возглавил "Ливерпуль".

Ранее сообщалось об интересе к нападающему со стороны "Арсенала", "Манчестер Сити", а также "Баварии", которая активно следит за выступлениями футболиста.

В минувшем сезоне Крупи провёл 33 матча в английской премьер-лиге (АПЛ), забил 13 мячей и подтвердил статус одного из самых перспективных молодых форвардов Европы.

Француз выступает за "Борнмут" с лета 2025 года, когда перебрался из "Лорьяна" за 13 миллионов евро. За один сезон его трансферная стоимость значительно выросла — сейчас портал Transfermarkt оценивает нападающего в 70 миллионов евро, тогда как в декабре его стоимость составляла 22 миллиона евро. Сам "Борнмут" хочет выручить за Крупи около 100 миллионов евро.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат мира 2026   •   США, Сиэтл   •   1/8 финала, мужчины
Сегодня 05:00   •   не начат
США
США
- : -
Бельгия
Бельгия
Кто победит в основное время?
США
Ничья
Бельгия
Проголосовало 97 человек

Реклама

Живи спортом!