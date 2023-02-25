Владелец "Челси" нацелился на покупку еще одного клуба

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 11:27
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Владелец лондонского "Челси" Тодд Боэли хочет купить французский клуб "Страсбур", сообщают Vesti.kz.

По информации L’Equipe, американские инвесторы английского клуба провели переговоры с представителями "Страсбура" на предмет приобретения 100 процентов акций клуба.

Боэли и его партнеры готовы развивать "Страсбур", в который могут предоставить некоторых игроков "Челси" в рамках арендного соглашения.

"Страсбур" идет на 15-м месте из 20 в нынешнем чемпионате Франции, набрав 21 балл в 24 матчах.

Напомним, что в прошлом году Боэли приобрел "Челси" у российского миллиардера Романа Абрамовича за 5,3 миллиарда долларов. Абрамович был владельцем "Челси" с 2003 года.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 23 17 3 3 51-23 54
2 Манчестер Сити 24 16 4 4 60-24 52
3 Манчестер Юнайтед 24 15 4 5 41-28 49
4 Тоттенхэм Хотспур 24 13 3 8 44-35 42
5 Ньюкасл Юнайтед 23 10 11 2 35-15 41
6 Фулхэм 25 11 6 8 36-31 39
7 Брайтон энд Хов Альбион 22 10 5 7 39-29 35
8 Ливерпуль 22 10 5 7 38-28 35
9 Брентфорд 23 8 11 4 37-30 35
10 Челси 23 8 7 8 23-23 31
11 Астон Вилла 23 8 4 11 28-38 28
12 Кристал Пэлас 23 6 8 9 21-31 26
13 Ноттингем Форест 23 6 7 10 18-38 25
14 Лестер Сити 23 7 3 13 36-41 24
15 Вулверхэмптон Уондерерс 24 6 6 12 18-33 24
16 Эвертон 23 5 6 12 17-30 21
17 Борнмут 23 5 6 12 21-44 21
18 Вест Хэм Юнайтед 23 5 5 13 19-29 20
19 Лидс Юнайтед 23 4 7 12 28-39 19
20 Саутгемптон 23 5 3 15 19-40 18

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Метки:
Челси АПЛ

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